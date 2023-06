¡Chollazo en AliExpress!: consigue 3 productos por solo 0,99€ en su app

¿Eres de los que siempre espera a las ofertas y los descuentos para hacerse con todo lo que necesita para la nueva temporada? Probablemente esta vez no lo hayas visto venir, pues AliExpress ha lanzado una súper oferta para comenzar el mes de junio por todo lo alto. Si todavía no eres cliente y te descargas la aplicación, podrás conseguir los 3 productos que quieras ¡por solo 0,99€! Suena bien, ¿verdad?

Lo único que tienes que hacer es descargarte la aplicación, navegar por todas sus categorías y añadir a la cesta tus tres productos favoritos. Pagarás únicamente 0,99€ ¡y querrás salir corriendo a contárselo a todo el mundo! Y si ya eres cliente de la plataforma de comercio electrónico y tienes la app, ¡tú también tienes ventajas! Podrás conseguir los 3 productos que elijas por solo 5,99€.

Probablemente ya tendrás en mente todo lo que necesitas para los próximos meses. Pero si necesitas un extra de inspiración, seleccionamos para ti tres productos imprescindibles para la llegada del verano que te encantarán. ¡Descarga la app ahora y toma nota!

Esta toalla de baño de color caqui tiene unas medidas de estándar de 69,7 x 31,5 centímetros, aunque también está disponible en azul y beige. Es un modelo fabricado con algodón que es completamente suave y respetuoso con la piel, además de completamente absorbente. Es la opción perfecta para utilizar en casa o para llevar de viaje a cada una de tus escapadas. Disfrutarás siempre de una suavidad y de un tacto que tu piel te agradecerá. Además, absorbe el agua fácilmente para ahorrar tiempo al salir de la ducha. ¡Es la opción que tu piel necesita y ahora puedes conseguirla a un precio increíble!

Descarga ya la App de AliExpress

Este reloj inteligente de estilo deportivo es la opción perfecta para ir a la última y tener en tu muñeca una infinidad de funciones. El smartwatch es el dispositivo de moda y ahora puede ser tuyo a un precio increíble. Este modelo tiene la correa negra, aunque también está disponible en verde, rojo, azul y morado.

Tiene varios modos deportivos para adaptarse a cualquier actividad física y también puede medir parámetros de salud como la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la calidad del sueño o las calorías quemadas durante la práctica de una actividad deportiva.

También permite hacer fotos, recibir mensajes desde el smartphone, estar al tanto de las notificaciones, recibir llamadas o consultar cualquier informe de la actividad deportiva. Sigas el estilo que sigas, ¡este reloj inteligente es para ti!

Descarga ya la App de AliExpress

¿Todavía no disfrutas de las ventajas de un cepillo de dientes eléctrico? Si siempre has puesto como excusa su alto precio y no te has querido arriesgar a probarlo sin saber si encaja contigo, ¡se acabaron las excusas! Ahora puedes llevarte este modelo y otros dos productos más por solo 0,99€ en la app de AliExpress.

El cepillo de dientes eléctrico es blanco con un pequeño detalle en color negro, azul o rosa. Ofrece una limpieza completamente profesional y ejerce una presión muy suave sobre los dientes. Además, es un dispositivo que utiliza vibración sónica para retirar la suciedad de manera mucho más eficiente. Para hacerte una idea de su alcance, ¡vibra 5800 veces por minuto!

Por supuesto, es un dispositivo completamente resistente al agua e incorpora distintos modos inteligentes para hacer la experiencia de limpieza mucho más profesional y eficiente. ¡Date prisa y consíguelo ahora en la app!

Descarga ya la App de AliExpress