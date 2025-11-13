Miravia hunde el precio de este aspirador vertical AIGOSTAR con filtro HEPA y diseño 4 en 1 por el 11.11

Si estás cansado de pasar más tiempo persiguiendo el polvo que disfrutando de tu casa, el aspirador vertical AIGOSTAR puede cambiar las reglas del juego. Ahora mismo, además, lo puedes conseguir con un descuento especial del 60% por el 11.11 en Miravia, así que limpiar se vuelve más cómodo y económico. Este modelo no solo aspira, sino que se adapta a cada rincón gracias a su diseño versátil y su potencia sorprendente.

Lo bueno es que no necesitas varios dispositivos para mantener tu hogar impecable. Con su sistema 4 en 1, basta con desmontar el poste de metal y cambiar el cepillo para convertirlo en una aspiradora de mano. Así, desde el salón hasta el interior del coche, todo queda limpio. Y si valoras que el aire que respiras sea más sano, su filtro HEPA atrapa hasta el 99,97% de las partículas pequeñas, ácaros y alérgenos, perfecto para hogares con niños o mascotas.

Lo mejor de este producto

Diseño 4 en 1 : se transforma en aspirador de mano en segundos, perfecto para sofás, coches o esquinas complicadas.

: se transforma en aspirador de mano en segundos, perfecto para sofás, coches o esquinas complicadas. Motor de 600 W y succión de 15 KPA : elimina polvo, suciedad y pelo de mascotas sin esfuerzo.

: elimina polvo, suciedad y pelo de mascotas sin esfuerzo. Filtro HEPA : atrapa hasta el 99,97% de partículas, ideal para quienes sufren alergias.

: atrapa hasta el 99,97% de partículas, ideal para quienes sufren alergias. Depósito de 1,2 L y ruido inferior a 80 dB: práctico, silencioso y fácil de vaciar.

práctico, silencioso y fácil de vaciar. Peso de solo 1,5 kg y cable de 6 metros: cómodo de mover y guardar, sin estar pendiente de la batería.

Comprar en Miravia por 23,78€

¿Por qué elegir este modelo?

Aspirador vertical AIGOSTAR

La diferencia frente a otros aspiradores está en la combinación de potencia y ligereza. Mientras algunos modelos portátiles se quedan cortos en succión, el AIGOSTAR ofrece un rendimiento constante gracias a su motor de 600 W. Además, el filtro HEPA ayuda a mantener el aire más limpio, algo que se nota especialmente en hogares con mascotas o personas sensibles al polvo.

Otro punto fuerte es su diseño 4 en 1. No hace falta tener varios electrodomésticos para distintas zonas de la casa, con un simple cambio de accesorio, pasa de aspirador vertical a aspirador de mano.

Para quién es perfecto

Este modelo encaja muy bien en pisos o casas pequeñas, donde se valora la practicidad y el poco espacio de almacenamiento. También es una buena opción para quienes buscan algo ligero y fácil de manejar.

Lo que más gusta

Según las valoraciones en distintas plataformas, los usuarios destacan su potencia y lo cómodo que resulta.

El aspirador vertical AIGOSTAR está disponible en Miravia con descuento del 60% por el 11.11.

Comprar en Miravia por 23,78€

Se trata de un aspirador que combina potencia, ligereza y versatilidad, justo lo que se necesita para mantener la casa limpia sin complicarse.