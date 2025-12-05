La cafetera de cápsulas que todos quieren es de Philips y está tiradísima de precio en El Corte Inglés

En muchos hogares la cafetera de cápsulas se ha convertido en la opción favorita. La razón es sencilla, son rápidas, limpias y ofrecen una variedad de cafés que antes solo encontrábamos en una cafetería. Frente a las máquinas tradicionales, estas destacan por su versatilidad y por lo fácil que resulta adaptarlas a los gustos de cada persona, desde un espresso corto hasta un latte cremoso.

La Philips L’OR Barista Sublime es un buen ejemplo de esa evolución. Con su sistema automático y la posibilidad de preparar dos cafés a la vez o un espresso doble en una sola taza, se gana un lugar en la cocina de quienes valoran comodidad y calidad. Y ahora está disponible con un descuento del 42% en El Corte Inglés.

Lo mejor de la Philips L’OR Barista Sublime

Presión de 19 bares para un espresso intenso y con crema perfecta.

para un espresso intenso y con crema perfecta. Sistema exclusivo que permite preparar dos cafés a la vez o un espresso doble en una sola taza.

que permite preparar dos cafés a la vez o un espresso doble en una sola taza. Compatible con cápsulas L’OR Espresso y L’OR Barista , con reconocimiento automático del tamaño.

, con reconocimiento automático del tamaño. Volumen ajustable de 20 ml a 270 ml, desde un ristretto corto hasta un lungo generoso.

de 20 ml a 270 ml, desde un ristretto corto hasta un lungo generoso. Bandeja de goteo regulable para tazas pequeñas o vasos altos.

para tazas pequeñas o vasos altos. Depósito de agua extraíble de 800 ml y piezas aptas para lavavajillas.

de 800 ml y piezas aptas para lavavajillas. Incluye pack de bienvenida con 9 cápsulas.

¿Por qué elegir este modelo?

Philips L’OR Barista Sublime

La diferencia frente a otras cafeteras de cápsulas está en la versatilidad. Mientras muchas se limitan a un espresso estándar, la L’OR Barista Sublime ofrece un menú completo: ristretto, espresso, lungo, cappuccino o latte macchiato. Además, el sistema de cápsulas dobles es un plus, puedes preparar dos cafés en paralelo sin perder tiempo, algo que se agradece cuando hay visitas o cuando compartes desayuno.

Otro detalle que marca la diferencia es la presión de 19 bares. No todas las cafeteras de cápsulas alcanzan ese nivel, y se nota en la textura y el cuerpo del café. Y si hablamos de mantenimiento, la limpieza es sencilla, bandeja y depósito se desmontan fácilmente y van directos al lavavajillas.

Para quién encaja mejor

Es perfecta para quienes quieren variedad en su rutina. Desde el que disfruta de un espresso corto y potente hasta quien prefiere un latte macchiato con espuma suave. También para hogares donde se preparan varios cafés seguidos, el doble sistema de cápsulas evita esperas innecesarias.

Actualmente está disponible con un descuento del 42% en El Corte Inglés. Una ocasión para hacerse con una cafetera que combina diseño compacto, potencia y facilidad de uso.

La Philips L’OR Barista Sublime reúne lo que se espera de una cafetera de cápsulas moderna: rapidez, calidad en cada taza y un sistema inteligente que se adapta a tus preferencias.