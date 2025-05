Cambia tu viejo smartphone por esta bestia de Samsung con IA rebajada a menos de 650€

¿Te has planteado cambiar de smartphone y no tienes claro por dónde empezar? La verdad es que hoy en día hay tanta variedad que elegir puede ser un caos. Desde móviles básicos hasta auténticas bestias tecnológicas, la oferta es amplia y para todos los bolsillos. Lo importante es encontrar un teléfono que se ajuste a lo que usas a diario, sin pagar de más por funciones que ni vas a aprovechar. Por eso, no siempre hace falta lanzarse a por el último modelo del mercado, porque muchas veces los de la generación anterior siguen siendo súper competitivos y traen novedades que marcan la diferencia.

En esa línea, el smartphone Samsung Galaxy S24 entra fuerte y con argumentos de peso. Este smartphone no es solo una evolución de la serie S, sino que viene con detalles que realmente lo hacen destacar. Samsung ha metido por primera vez la Inteligencia Artificial en un móvil suyo, lo que significa que no solo tienes un aparato potente, sino que también sabe adaptarse a ti y a tus necesidades. Por todo esto, y sumando el descuento del 33% en PcComponentes el Galaxy S24 se presenta como una opción muy interesante para quienes quieren tecnología punta.

Smartphone Samsung Galaxy S24

El smartphone Samsung Galaxy S24 llega con un toque innovador y tecnología que realmente marca la diferencia, sobre todo porque es el primer móvil de Samsung con Inteligencia Artificial integrada. Esto no es solo un añadido más, sino que transforma la experiencia diaria: la cámara de 50MP, por ejemplo, no solo captura fotos nítidas y con detalles alucinantes, sino que también usa la IA para mejorar cada imagen automáticamente, eliminando reflejos, sombras o incluso objetos que estorben.

El rendimiento es otro punto fuerte. Con el procesador Exynos 2400 de última generación y 8GB de RAM, todo va fluido, desde navegar por internet hasta jugar con gráficos exigentes gracias al soporte Ray Tracing. La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz, ajusta el brillo según el entorno para que puedas verlo todo claro, sin forzar la vista.

En cuanto a la batería, los 4.000 mAh te dan autonomía para un día entero de uso intenso, y lo mejor es que la IA también optimiza el consumo según cómo usas el móvil, haciendo que te aguante más sin que te des ni cuenta. Además, tiene carga rápida y carga inalámbrica, lo que siempre es un alivio.

El diseño no se queda atrás: el cuerpo de aluminio Armour es un 10% más resistente, y el acabado mate antihuellas junto a los marcos mínimos le dan un aspecto muy moderno y cómodo. Además, tiene la certificación IP68, así que ni el polvo ni el agua pueden con él.

También trae detalles que hacen la vida más fácil, como la traducción instantánea de llamadas y chats o la conversión de voz a texto. Todo esto con Android 14 y One UI 6.1 para personalizarlo a tu gusto. Y no está de más decir que ahora mismo lo puedes encontrar con un descuento de 320 euros, ¿vas a perder esta oportunidad?