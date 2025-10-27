Tu casa siempre estará segura con esta cámara Reolink que PcComponentes ha rebajado a 33€

Hoy en día, la seguridad del hogar se ha convertido en una preocupación real para muchas personas. Con robos y descuidos que pueden pasar en un abrir y cerrar de ojos, mantener tu casa vigilada es más importante que nunca. Además, los seguros pueden ser caros y, aun así, no siempre te dan la tranquilidad de saber lo que pasa en tu casa en tiempo real. Por eso, nada mejor que contar con la cámara de seguridad Reolink E Series E330, que combina tecnología inteligente y facilidad de uso para que tengas tu hogar bajo control..

Su diseño compacto y esférico se integra en cualquier espacio, y al mismo tiempo incorpora funciones avanzadas que facilitan la vigilancia. Gracias a su panorámica de 355° y una inclinación de 50°, la cámara sigue automáticamente a personas o mascotas de manera horizontal, asegurando que nada se escape de tu vista. Y ahora, además, PcComponentes la ha rebajado un 34%.

Lo mejor de la Reolink E Series E330

Panorámica e inclinación inteligentes : Sigue automáticamente a personas o mascotas horizontalmente, para no perder detalle de nada.

: Sigue automáticamente a personas o mascotas horizontalmente, para no perder detalle de nada. Wi-Fi de doble banda: Conexión estable en 2,4 y 5 GHz, ideal para visualización en tiempo real.

Conexión estable en 2,4 y 5 GHz, ideal para visualización en tiempo real. Resolución 5 MP 2K: Imágenes claras y detalladas, con grabación continua o bajo demanda.

Imágenes claras y detalladas, con grabación continua o bajo demanda. Visión nocturna reforzada : LED infrarrojos que iluminan hasta 12 metros, asegurando vigilancia 24/7.

: LED infrarrojos que iluminan hasta 12 metros, asegurando vigilancia 24/7. Alertas inteligentes: Diferencia entre humanos y mascotas para notificaciones precisas.

Comprar en PcComponentes por 32,99€

¿Por qué elegir esta cámara de seguridad?

Cámara Reolink

A diferencia de otros modelos que solo muestran una zona fija, la E330 ofrece auto-seguimiento horizontal. Además, su compatibilidad con Google Assistant facilita integrar la cámara en un ecosistema doméstico inteligente, mientras que la ranura para tarjeta microSD de hasta 256 GB permite grabar todo sin depender de la nube.

¿Quién puede sacarle más partido?

Este modelo es perfecto para quienes buscan seguridad sin complicarse con instalaciones complejas. Funciona tanto en interiores como exteriores, soportando temperaturas de -10 a 55°C y humedad de 20-85%.

La Reolink E Series E330 está disponible en PcComponentes, con envío gratuito y descuento del 34%.

La cámara de seguridad Reolink E Series E330 combina diseño compacto, imágenes nítidas y funciones inteligentes que realmente marcan la diferencia en la vigilancia del hogar. Esta cámara de seguridad es la tranquilidad de saber que tu hogar está bien protegido.