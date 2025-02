Una cita de película: disfruta de un San Valentín íntimo y especial con los proyectores de XGIMI

¿Sientes el amor en el aire? Es porque no queda nada para San Valentín. Si todavía no tienes el regalo o no has pensado un plan especial para tu pareja, XGIMI, la marca de proyectores internacional, tiene la solución perfecta para crear un ambiente único y muy romántico sin salir de casa. Y es que varios productos de la marca, como el MoGo 3 Pro, o el HORIZON S Max, contarán con un descuento especial con motivo del día de los enamorados.

XGIMI MoGo 3 Pro

Es el proyector portátil ideal para empezar ese maratón de series que teníais pensado. Gracias a su diseño compacto y batería integrada, permite disfrutar de horas de cine sin necesidad de cargarlo. Su resolución Full HD 1080p y su sonido envolvente os proporcionará una experiencia única.

Equipado con Android TV, ofrece acceso directo a aplicaciones populares como Netflix, YouTube y Disney+, así que elige esa serie que siempre ha querido que veáis juntos y devorad todas las temporadas.

Comprar en Amazon

XGIMI HORIZON S Max

Para esas parejas de película, XGIMI HORIZON S Max es la elección perfecta. Este proyector ofrece resolución 4K Ultra HD y un brillo de 3100 lúmenes ISO e IMAX, lo que asegura imágenes detalladas y claras incluso en espacios con mucha luz.

La tecnología Dolby Vision y HDR 10 mejora los colores y contrastes, creando una experiencia visual que impacta. Además, cuenta con sonido envolvente que os hará sentir como si estuvierais en el cine, pero en la intimidad y comodidad del hogar.

Comprar en Amazon

HORIZON S Pro

Para no salir de la cama, el Horizon S Pro incorpora un soporte integrado totalmente giratorio que ofrece un ajuste horizontal de 360° y vertical de 135°, por lo que podrás proyectar en cualquier dirección, incluso en el techo. Además, cuenta con unas especificaciones técnicas mejoradas, y una experiencia de visión más inmersiva, con impresionantes imágenes 4K y gran preciión de color.

Sus altavoces integrados, compatibles con Dolby Audio proporcionan un rico paisaje sonoro que dará vida a cada escena de vuestra película favorita.

Comprar en Amazon