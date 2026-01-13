¡Alerta, jugadores!: PcComponentes hunde el precio del combo gaming más práctico para montar tu set-up

Los primeros pasos en el mundo de los videojuegos son importantes, y por eso la decisión más inteligente es tener un combo gaming. Es decir, un pack que incluye teclado, ratón, auriculares y alfombrilla, que son los accesorios más básicos para jugadores de cualquier nivel. Y la ventaja es que puedes encontrar mejores precios que si compras todos los accesorios por separado.

Si es lo que buscas, PcComponentes ha dado en el clavo con su última oferta que, de hecho, se ha colado entre los productos más vendidos este enero. Es el combo gaming Tempest Oblivion, con todo lo necesario para empezar y ahora un descuento del 33% que lo deja en solo 30€. ¡Lo necesitas!

Todo lo que incluye este combo gaming de Tempest

Teclado gaming con retroiluminación LED y teclas que responden muy bien.

Ratón gaming con sensibilidad ajustable hasta 7200 DPI para adaptarse a cada juego.

Auriculares con altavoces de 50 mm y micrófono de alta sensibilidad.

Alfombrilla XL que proporciona libertad de movimientos total.

Comprar en PcComponentes por ( 44,99 ) 30€

Un set-up equilibrado para jugar

Tempest Oblivion

El combo gaming Tempest Oblivion está diseñado para que todo funcione como un conjunto, algo que no conseguirás nunca si compras todos los accesorios por separado. Para empezar, la respuesta del teclado es brutal en todos los videojuegos y el ratón permite adaptar la sensibilidad a títulos más tranquilos y otros más exigentes.

Por otro lado, los auriculares gaming Tempest tienen una calidad muy top para no perderte ningún detalle del juego y un audio equilibrado. Y la alfombrilla XL completa el pack con una superficie amplia para hacer cualquier movimiento.

¿Por qué aprovechar la oferta de PcComponentes?

Porque es un pack con los cuatro accesorios gaming más importantes de tu set-up. Si estás dando tus primeros pasos en el mundo de los videojuegos o ya tienes cierto nivel y quieres mejorar tu equipamiento, este combo de Tempest es perfecto.

La principal razón para comprarlo es la relación calidad-precio. Es un combo completísimo que evita que tengas que estar comprando los accesorios por separado, todos tienen la misma estética y además el pack cuesta solo 30€ en PcComponentes. Si pretendes comprar los accesorios por separado, te gastarías mucho más.

No vas a encontrar un combo gaming más completo ni a mejor precio, así que aprovecha la última oferta de PcComponentes para llevártelo por solo 30€. ¡Una ganga!