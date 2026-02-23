La freidora de aire que reduce la grasa un 85% y hace que nunca más quieras volver a encender el horno

¿Qué tienen las air fryers que tanto gustan a la gente? Si llevas tiempo preguntándote esto, y si vale la pena comprar una, la Freidora de aire Cosori Premium II Chef Edition es la respuesta perfecta: capacidad para 5 raciones de una sola vez, 12 programas, versatilidad para hacer desde pizzas hasta repostería... Es un electrodoméstico que hace de todo en la cocina, sin que sepas cocinar, y que ahora mismo está rebajado a tan solo 78 €.

Es una buena oportunidad para dar el paso, sobre todo si vives en familia y te falta tiempo para cocinar para todos. Es rápido, da muy buenos resultados y además es fácil de limpiar. Sin duda, es sorprendente.

¿Por qué recomendamos esta freidora?

La tecnología Air Crisp le permite mover el aire para conseguir una mejor textura y reducir muchísimo la cantidad de grasa.

Viene con 12 programas preconfigurados para carnes, pescados, verduras y hasta repostería y deshidratados.

La cesta extraíble es antiadherente y muy fácil de limpiar.

Tiene 6,2 litros de capacidad, lo que da para hasta 5 raciones generosas de comida.

Comprar en PcComponentes por ( 129 ) 78 €

Freidora de aire Cosori Premium II Chef Edition

Cosori Premium II Chef Edition

Lo primero que vas a hacer con la Freidora de aire Cosori Premium II Chef Edition es preguntarte por qué no la compraste antes. No solo por sus 1700 W de potencia o por cómo hacer circular el aire para mejorar los acabados, sino por sus 6,2 litros. Esta air fryer te permite hacer hasta 5 raciones de una sola vez y se adapta a cada receta para darte el mejor resultado posible. De hecho, como tiene 12 programas automáticos (aunque también opciones manuales para tiempo y temperatura), puedes cocinar de todo aunque no tenga sni idea. Solo tienes que usar su pantalla LCD, que es muy intuitiva, para seleccionar el tipo de alimento principal y dejarla hacer, ella se encarga del resto. ¿Y después? Pues como su cesta es extraíble y antiadherente, la limpias fácilmente y lista para usar otra vez.

Lo mejor de todo es que también es muy compacta, así que te ayuda a ganar espacio en la cocina al hacer funciones propias de muchos más electrodomésticos, con más capacidad y en menos espacio. Es una air fryer ideal para cualquier hogar.

¿Qué opinan los usuarios que la usan?

Opinan que tiene un procesador que parece imposible para lo poco que cuesta, además de lo fluido que es y lo bien que se ve. Aquí puedes leer algunas reseñas reales de usuarios:

"Es intuitiva, silenciosa, y los alimentos quedan muy bien (la prueba han sido pimientos verdes que casi sin aceite son como los fritos) y las patatas fritas."

"Buena compra calidad precio. Aproveché Black Friday y cheque regalo de cumpleaños! Bastante satisfecha con la adquisición. Por ahora muy contenta..”

"Una buena freidora. La estoy usando todos los días desde que llegó y estoy muy contenta con ella. Es fácil de manejar."

Comprar en PcComponentes por ( 129 ) 78 €

Descuento de más de 50 €, opciones de financiación si la necesitas y envío a domicilio en tan solo 24 horas de forma gratuita. Si aprovechas esta oferta de PcComponentes, dispondrás de esas facilidades.