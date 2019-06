Los diez libros más vendidos en 2019

Después de nuestros listados de libros que no debes dejar de leer, los mejores títulos juveniles o para enganchar a la lectura a los más pequeños, llega el ranking de los libros más vendidos en el primer semestre de 2019.

En la mayoría de las plataformas de venta online coinciden en los títulos más reclamados:

'Lo mejor de ir es volver' de Albert Espinosa

Hay un día en la vida en que debes decidir si deseas tener la razón o la tranquilidad. Albert Espinosa vuelve con una bella historia sobre los recuerdos, el perdón de Rosana, a punto de cumplir 100 años el 23 de abril, el día del libro y las rosas. Ese día, uno de sus favoritos, recordará todo lo que la ha llevado al momento en el que se encuentra, mientras el lector también conocerá cómo ha ido cambiado la sociedad y cómo es en la actualidad. El libro transcurre entre la ciudad de Barcelona y las islas de Ischia y Menorca.

Vuelve Espinosa a deleitar al lector con su literatura profunda que gira hacia optimismo, con ápices filosóficos, en una historia a caballo entre ficción y realidad. Un libro que apunta ya de inicio hacia ese aspecto contradictorio que es vivir en sí. Hazte con él desde 16,99€ y versión versión kindle por 8,54€.

*Precio: 16,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

'El Director' de David Jiménez García

David Jiménez, fue corresponsal y reportero de guerra durante dos décadas. Nombrado por sorpresa director de El Mundo, aceptó este reto profesional con ilusión aunque fue breve, ya que terminó en una cruenta batalla por el control del diario y provocó su despido tras un año en el cargo.

Jiménez destapa en este libro una red de presiones e influencias entre ministros, banqueros, consejeros delegados, comisarios corruptos y periodistas de dudosa moralidad. En resumen, el libro es una historia sobre las intrigas del mundo del periodismo y los hilos secretos que gobiernan España.

Su precio desde 17,95€ y versión versión kindle 6,99.

*Precio: 17,95€ Ver en Amazon *El precio puede variar

'Una jaula de oro' de Camilla Läckberg

Una novela de suspense psicológico, sexy y con una protagonista fascinante y ambigua. La protagonista es Faye, con un oscuro pasado pero que siempre ha conseguido todo lo que había soñado: un marido atractivo, una hija a la que quiere y, sobre todo, estatus social y una vida llena de lujo. Sin embargo, de un día para otro, esta vida perfecta se va al traste y entonces surge una nueva Faye, intrépida y vengadora. Con ella ha nacido una nueva heroína sorprendente y polifacética, que guarda algunos secretos muy oscuros.

Consíguelo por 19,00€ y 12,34€ en versión kindle.

*Precio: 19,00€ Ver en Amazon *El precio puede variar

'Recordar contraseña' de Defreds

¿En qué momento nos conocimos? ¿Dónde habré dejado las llaves? ¿A quién me recuerda esta canción? ¿A qué hora era la reunión? A veces nos gusta mirar atrás para recordar momentos vividos, días especiales y personas que ya no están pero que nunca querrás olvidar.

Otras, en cambio, nuestra mente nos hace retroceder a justo todo lo contrario: a momentos que no quieres recordar, días que desearías no haber vivido y a personas que ya no pintan nada en tu vida. Ahí, acurrucados y almacenados en nuestro cerebro, admiran el paso de nuestra vida. Nuestros recuerdos, buenos o malos, nos van convirtiendo en todo lo que somos. Su precio desde 13,20€.

*Precio: 13,20€ Ver en Amazon *El precio puede variar

'Cómo hacer que te pasen cosas buenas' de Marian Rojas Estapé

El título de Marian Rojas une el punto de vista científico, psicológico y humano para realizar una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz.

Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida o evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, son algunas de las enseñanzas de Rojas que no deja de reivindicar el papel del optimismo.

Hazte con él por 18,90€ y 10,44€ versión kindle.

*Precio: 18,90€ Ver en Amazon *El precio puede variar

'Una historia de España' de Arturo Pérez-Reverte

Un relato ameno, personal, a ratos irónico, pero siempre único, de nuestra accidentada historia a través de los siglos. Una obra concebida por el autor para, en palabras suyas "divertirme, releer y disfrutar; un pretexto para mirar atrás desde los tiempos remotos hasta el presente, reflexionar un poco sobre ello y contarlo por escrito de una manera poco ortodoxa".

En 91 capítulos más el epílogo, Arturo Pérez-Reverte narra los principales acontecimientos ocurridos desde los orígenes de nuestra historia y hasta el final de la Transición. Consíguelo por 17,94€ y en versión kindle por 9,49€.

*Precio: 17,94€ Ver en Amazon *El precio puede variar

'Come comida real' de Carlos Ríos

En plena revolución de la comida real, Carlos Ríos, el influencer español más conocido de este ámbito utiliza la metáfora de la película Matrix para explicar que "no comemos comida real, sino productos que han puesto ante nuestros ojos". Un entorno perfectamente diseñado para el consumo de comestibles insanos: los ultraprocesados.

En este libro, Carlos Ríos explica cuáles son las bases del Realfooding, un estilo de vida que busca desterrar de nuestra dieta los productos ultraprocesados y ofrece consejos prácticos, trucos y recetas para comer saludablemente de forma fácil, rápida y rica. Hazte con él por 16,15€ y en versión kindle por 9,49€.

*Precio: 16,15€ Ver en Amazon *El precio puede variar

'Mister' de E. L. James

Desde el corazón de Londres y el agreste paisaje rural de Cornualles hasta la sombría e imponente belleza de los Balcanes, Mister arrastra al lector en una vorágine de emociones, peligros y deseos que dejarán al lector sin aliento hasta la última página.

Maxim Trevelyan siempre ha disfrutado de una vida fácil. Gracias a su innegable atractivo, su entorno aristocrático y su riqueza, jamás ha tenido que trabajar y pocas veces duerme solo. De pronto todo cambia cuando hereda el título nobiliario, pero también muchas responsabilidades para las que no se siente del todo preparado. Sin embargo, su mayor desafío es luchar contra el inesperado deseo que le despierta una enigmática joven que acaba de llegar a Inglaterra, sin más equipaje que un peligroso y turbulento pasado.

Su precio desde 17,94€ y versión kindle por 9,49€.

*Precio: 17,94€ Ver en Amazon *El precio puede variar

'Canción de hielo y fuego: Juego de Tronos 1' de George R. R. Martin

Tras el largo verano, el invierno se acerca a los Siete Reinos. Lord Eddard Stark, señor de Invernalia, deja sus dominios para unirse a la corte de su amigo el rey Robert Baratheon, llamado el Usurpador, hombre díscolo y otrora guerrero audaz cuyas mayores aficiones son comer, beber y engendrar bastardos.

Eddard Stark ocupará el cargo de Mano del Rey e intentará desentrañar una maraña de intrigas que pondrá en peligro su vida y la de todos los suyos. El primero de los libros de la famosa saga por 9,50€ y versión kindle por 5,69€. Si ya eres fan de Juego de Tronos ésta será una nueva forma de reencontrarte con sus personajes.

*Precio: 9,50€ Ver en Amazon *El precio puede variar

'La conquista de América contada para escépticos' de Juan Eslava Galán

En este nuevo libro, Juan Eslava Galán expone las circunstancias de la conquista del Nuevo Mundo, presentando a los personajes más importantes que tomaron parte en ella. De forma detallada pero amena, narra desde los problemas de abastecimiento de especias orientales y oro que padecía Europa (presentado como un diálogo casual entre un cónsul flamenco y un mercader veneciano hacia 1480), hasta la conquista de buena parte de América por los españoles hacia el año 1550.

La obra alude frecuentemente a los textos de los cronistas de Indias y con ágiles diálogos entre personajes históricos y otros de ficción, podríamos estar ante un ensayo novelado en el estilo que Eslava Galán ha empleado en otras obras suyas de éxito, como la serie de Años del Miedo o la serie de los Ensayos para escépticos. Consíguelo por 20,80€ y versión kindle por 13,29€.