Esta máscara LED lleva a casa la terapia de luz de los profesionales por menos de 35€

Si te interesa el cuidado de la piel y tienes una rutina de skincare con los productos que te funcionan, tienes que incluir una máscara LED. Es la tecnología que desde hace años se utiliza en centros estéticos y en clínicas dermatológicas, y que seguro que has visto a tus influencers favoritas.

Estas máscaras incorporan terapia de luz de distintos colores, y cada uno de ellos sirve para mejorar una necesidad concreta de la piel. Por ejemplo, la roja es perfecta para las arruguitas y signos de la edad, mientras que la azul es buena aliada contra el acné. En este caso, la máscara LED de ANLAN incluye hasta 5 colores diferentes, y la acabamos de fichar rebajada en Miravia por menos de 35€. ¿La quieres probar?

Beneficios de esta máscara LED

Cinco colores de luz LED que tratan distintas necesidades de la piel.

Función de calor suave para mejorar la absorción de mascarillas, sérums y cremas.

Diseño flexible 3D que se adapta bien a distintos tipos de rostro.

Uso cómodo y portátil en la rutina diaria.

Así mejora tu piel esta máscara de luz LED

Máscara LED de Anlan

La máscara LED de ANLAN incorpora varias funciones en un único dispositivo y que además ahora no pasa de los 35€. Por un lado, la terapia de luz cubre distintas necesidades:

Luz roja: estimula el colágeno y aporta firmeza.

Luz azul: pieles con acné e inflamación.

Luz verde: mejora la apariencia de las manchas y el tono irregular.

Luz amarilla: aporta luminosidad.

Luz morada: suaviza marcas y cicatrices.

Por otro lado, también incluye una función de compresión caliente. El calor suave abre ligeramente los poros y ayuda a que los productos que utilizas en tu rutina de skincare se absorban mucho mejor. Y con unos pocos minutos de uso al día.

¿Es segura la terapia de luz en casa?

La terapia de luz LED es una tecnología probada que lleva años utilizándose en entornos profesionales. Y ahora que da el salto a este tipo de máscaras, lo hace de manera controlada y con una intensidad adaptada al uso doméstico. Así que si sigues siempre las instrucciones del fabricante, no es invasiva ni agresiva para la piel.

Por supuesto, la clave está en ser constante y utilizarla de forma habitual. En Miravia, los usuarios que la han probado destacan que es "fácil de usar" y que "en las primeras sesiones ya mejora la luminosidad en la piel".

Si quieres usar en casa la tecnología profesional de los centros de estética y además no gastarte más de 35€, tienes que probar esta máscara LED rebajada en Miravia. ¡Notarás los resultados!