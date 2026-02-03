¿Odias planchar? Con esta plancha de vapor que se desliza casi sola, te encantará: ¡Tiene un descuento del 71%!

Cada vez que recoges la ropa, piensas lo mismo: ahora toca planchar todo esto. Es una tarea muy pesada, pero, si contaras con la solución adecuada, te resultaría infinitamente más fácil. Puedes conseguir ese cambio si compras la Plancha de vapor Russell Hobbs Supreme Steam Pro, porque este modelo, además de estar rebajado a tan solo 24,65 €, tiene un potentísimo golpe de vapor que puede con cualquier arruga, una suela que se desliza incluso sobre el tejido más delicado y un depósito perfecto para grandes sesiones.

Es una plancha de vapor que encaja con cualquier hogar, sea uno con muchas personas y ropa o pocas personas. Si quieres que planchar sea más rápido, más fácil y más cómodo, es una compra obligatoria.

¿Por qué esta plancha?

El golpe de vapor de 145 gramos hace que no haya arruga difícil.

La suela de cerámica se desliza muy bien sobre cualquier tipo de tejido, y sin engancharse.

La puedes usar también en vertical para prendas colgadas o incluso cortinas.

El depósito de 310 ml que trae es fácil de llenar y da para sesiones de planchado largas.

Comprar en El Corte Inglés por ( 85 ) 24,65 €

Plancha de vapor Russell Hobbs Supreme Steam Pro

Te atraerá por su precio, pero lo que de verdad te enamorará de la Plancha de vapor Russell Hobbs Supreme Steam Pro es cómo deja la prenda lisa con tan solo una pasada. La combinación de 2600 W de potencia con el vapor continuo de 40 gramos por minuto y los golpes de vapor de 145 gramos hacen que penetre en el tejido y elimine las arrugas más difíciles con una sencillez pasmosa. No importa el tejido, por duro o delicado que sea, porque siempre se desliza bien, y además la puedes usar tanto en vertical como en horizontal. Luego, al tener un depósito de 310 ml de agua, es la compañera perfecta para esas sesiones de planchado largas. Está pensada para que planchar deje de ser un suplicio, y lo consigue.

Esa es la razón principal por la que es una plancha tan recomendable para familias grandes, aunque también encaja perfectamente con quien viva solo o en pareja. No importa tu situación, porque tu ropa estará siempre como nueva gracias a ella.

¿Qué opinan quienes la usan?

La inmensa mayoría de personas que tienen esta plancha coinciden en que calienta rápido, se desliza muy bien y vale mucho más de lo que cuesta. A continuación puedes leer algunas reseñas reales de usuarios:

"Buena plancha. Calienta rápido y funciona muy bien."

"Vengo de una Philips de 150€ y lo cierto es que si esta en vez de llamarse Russell Hobbs se llamara Philips es lo que costaría. Muy buenas prestaciones, muy ligera y plancha de maravilla.”

"Lo primero que tiene una fuerza de vapor muy fuerte. Muy bueno. No gotea cuando le das al vapor ni en ningún movimiento. La suela no se raya ni se quedan manchas."

Esta oferta está disponible solo por tiempo limitado, hasta el 4 de febrero. Para facilitarte las cosas, El Corte Inglés cuenta con la opción de envío inmediato, recibiendo la plancha el mismo día si haces tu pedido pronto. ¡A por ella!