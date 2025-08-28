El ordenador convertible de Samsung que combina lo mejor de un portátil y una tablet está al 50% en PcComponentes

No deberías tener que elegir entre rendimiento y movilidad a la hora de elegir un ordenador portátil convertible. Con el Samsung Galaxy Book3 360 tienes un equipo que se adapta a tu ritmo diario: ligero, rápido y preparado tanto para trabajar como para relajarte viendo tu serie favorita. Y todo con un diseño elegante que no desentona en ninguna parte.

Además, estamos ante un modelo que apuesta por la fluidez y la comodidad. La pantalla táctil OLED de 13,3 pulgadas no sólo ofrece colores vivos y nítidos, sino que también es compatible con el S Pen, lo que abre la puerta a tomar notas o editar con precisión. Si a eso le sumamos que apenas pesa 1,16 kg y mide poco más de 12 mm de grosor, llevarlo en la mochila no supone ningún esfuerzo. Ahora, además, ¡PcComponentes ha decidido rebajarlo un 50% por la Vuelta al cole!

Lo mejor del Samsung Galaxy Book3 360

Procesador Intel Core i5 de 13ª generación con certificación EVO : rapidez y multitarea sin interrupciones.

: rapidez y multitarea sin interrupciones. Portátil convertible : cambia de ordenador a tablet fácilmente.

: cambia de ordenador a tablet fácilmente. Pantalla táctil OLED Full HD con compatibilidad S Pen y volumen de color del 120% DCI-P3.

con compatibilidad S Pen y volumen de color del 120% DCI-P3. Conectividad completa : HDMI, USB-A, microSD, USB-C y dos Thunderbolt 4 de hasta 40 Gbps.

: HDMI, USB-A, microSD, USB-C y dos Thunderbolt 4 de hasta 40 Gbps. Modo Estudio con cancelación de ruido, encuadre automático y cámara gran angular para videollamadas impecables.

con cancelación de ruido, encuadre automático y cámara gran angular para videollamadas impecables. Seguridad reforzada con Secured-Core PC y cifrado avanzado en el intercambio de archivos.

con Secured-Core PC y cifrado avanzado en el intercambio de archivos. Funciones exclusivas Galaxy como Second Screen, Quick Share o Instant Hotspot.

Comprar en PcComponentes por 749€ (antes 1.499€)

¿Por qué elegir el Samsung Galaxy Book3 360 frente a otros ordenadores?

Samsung Galaxy Book3 360

La clave de este modelo está en que es convertible, podrás pasar de ordenador a tablet y usar la pantalla táctil. Mientras otros portátiles compactos se quedan cortos de potencia, el Galaxy Book3 360 incorpora un procesador Intel de última generación y 16 GB de memoria LPDDR4x que permiten editar proyectos, abrir decenas de pestañas o ejecutar apps pesadas sin quedarse atrás. Y con un SSD de 512 GB, el almacenamiento no será un problema.

Las videollamadas también suben de nivel. Entre la cámara gran angular, los micrófonos de calidad de estudio y las mejoras de software como la cancelación de ruido o el encuadre automático, la experiencia es más clara y profesional incluso en entornos ruidosos.

¿Para quién es este portátil?

Perfecto para quienes valoran la portabilidad sin renunciar a potencia. Profesionales que trabajan en movimiento, estudiantes que necesitan un equipo ligero o creativos que aprovechan el S Pen y la pantalla táctil encontrarán aquí una herramienta muy completa. Y gracias a la batería de 61 Wh con carga rápida USB-C, aguanta el ritmo sin depender del enchufe.

El Samsung Galaxy Book3 360 está disponible en color grafito, con Windows 11 Home de serie y todo lo necesario para empezar a trabajar desde el primer día en PcComponentes a mitad de precio por la Vuelta al cole.

El Samsung Galaxy Book3 360 combina ligereza, potencia y funciones inteligentes que realmente marcan la diferencia en el día a día.