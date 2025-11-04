Renueva tu antiguo ordenador portátil con el Lenovo IdeaPad Slim 5 top ventas en El Corte Inglés

A veces lo que uno quiere de un ordenador portátil es que simplemente funcione bien. Que arranque rápido, no haga ruido, aguante toda la jornada y no pese una tonelada al meterlo en la mochila. El Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 cumple justo con eso, es un equipo pensado para acompañarte sin estorbar, con la potencia necesaria para trabajar a gusto y la comodidad de un diseño fino.

Su pantalla de 16 pulgadas es ideal para quienes pasan horas entre documentos, videollamadas o editando. Y lo mejor es que, pese a su tamaño, sigue siendo muy fácil de llevar a cualquier parte. Lenovo ha conseguido ese equilibrio entre rendimiento, autonomía y portabilidad que cuesta encontrar en esta gama. Todo, a un precio más que atractivo con su descuento del 20% en El Corte Inglés.

Lo mejor del Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9

Procesador Intel Core Ultra 5-125H con IA integrada (Intel AI Boost) que mejora el rendimiento y la eficiencia.

(Intel AI Boost) que mejora el rendimiento y la eficiencia. 32 GB de memoria LPDDR5x y 1 TB SSD : velocidad, espacio y fluidez incluso con tareas exigentes.

: velocidad, espacio y fluidez incluso con tareas exigentes. Pantalla panorámica de 16" WUXGA (1920x1200) con buena visibilidad y color natural.

(1920x1200) con buena visibilidad y color natural. Cámara Full HD con obturador físico y sonido Dolby Audio con cancelación de ruido : videollamadas nítidas y privadas.

: videollamadas nítidas y privadas. Tecla de acceso directo a Copilot en Windows 11 para aprovechar las funciones de inteligencia artificial de forma inmediata.

en Windows 11 para aprovechar las funciones de inteligencia artificial de forma inmediata. Carga rápida y batería de larga duración para no depender del enchufe.

Comprar en El Corte Inglés por 799€

¿Por qué elegir este modelo?

Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9

Porque Lenovo ha sabido ajustar bien las piezas. El nuevo procesador Intel Core Ultra no solo es rápido, también inteligente. Gracias al chip AI Boost, el sistema detecta y optimiza los recursos según lo que estés haciendo. Así, puedes tener varias aplicaciones abiertas, editar fotos o asistir a una reunión online sin que el equipo se ralentice. Además, la refrigeración está bien resuelta, por lo que se mantiene silencioso incluso en tareas pesadas.

En conectividad tampoco se queda corto, cuenta con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, varios puertos USB-C y HDMI, además de lector de tarjetas microSD. Todo lo necesario para conectar periféricos, pantallas externas o transferir archivos sin adaptadores raros.

¿Para quién tiene sentido este modelo?

Para quien trabaja en movimiento, estudiantes que necesitan un equipo solvente para todo o usuarios que buscan un portátil rápido y duradero. Su equilibrio entre potencia, tamaño y autonomía lo hace muy versátil. Además, con 3 años de garantía, Lenovo demuestra confianza en la calidad del producto.

Actualmente está disponible en El Corte Inglés con descuento del 20%.

Comprar en El Corte Inglés por 799€

Si te interesa un portátil fiable, ligero y potente, el Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 es una apuesta segura.