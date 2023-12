HP rebaja su ordenador portátil más ligero y compacto: ¡ahora con casi 300€ de descuento!

¿Tu viejo ordenador portátil ha empezado a fallar y estás pensando en la compra de un nuevo? Ante los primeros signos de fallo, tendemos a esperar a que se rompa del todo para hacernos con un modelo de última generación, pero no deberías cometer ese error. Además de gastarte dinero extra en reparaciones, probablemente un día deje de funcionar de la noche a la mañana y pierdas todos tus archivos si no has hecho una copia de seguridad. También te obligará a hacer una compra precipitada y a elegir cualquier modelo sin meditar sus prestaciones.

Por eso, lo mejor es que empieces ya a pensar en cuáles son tus necesidades y qué tipo de ordenador portátil quieres. Piensa si el procesador, el almacenamiento o la memoria RAM que tienes ahora son suficientes o se te quedan cortas en algunas tareas. También ten en cuenta la calidad de la cámara en las videollamadas, la resolución de la pantalla en entretenimiento y videojuegos, además del diseño exterior y las dimensiones del dispositivo. Todo esto te ayudará a tomar la mejor decisión.

¿Necesitas que te echemos una mano? Sabemos que decidirte no es una tarea sencilla, pero quizá te ayuda saber que HP tiene de oferta el ordenador portátil HP Pavilion Plus 14-eh1010ns, un dispositivo de última generación que tiene todo lo necesario para el día a día. Además, podrás ahorrarte casi 300€ en su compra si te decides ahora. ¡Estrena portátil a un precio bajísimo!

Comprar en HP por (1.399) 1.119€

El ordenador portátil HP Pavilion Plus 14-eh1010ns es un modelo de última generación en gris plata, un color elegante y que está de moda en este tipo de dispositivos. Con una pantalla OLED de 35,6 centímetros y 14 pulgadas, ofrece una resolución de 2880 x 1800.

Lo mejor es que es un portátil diseñado para rendir al máximo y de eso se encarga su procesador 13ª generación Intel® Core™, ideal para ejecutar varias tareas de manera simultánea y ser eficiente incluso en las más pesadas.

En todo momento disfrutarás de una calidad de la imagen alucinante, con colores mucho más vivos y brillantes para que no te pierdas ningún detalle. Además, otro de sus puntos fuertes es que está fabricado con materiales reciclables para que tú también puedas poner tu granito de arena al medio ambiente.

Comprar en HP por (1.399) 1.119€

A sus prestaciones se le suma el sistema operativo Windows 11, la RAM DDR4 y una autonomía que te permitirá utilizar tu ordenador portátil durante toda la jornada. ¡Chollazo a un precio alucinante!