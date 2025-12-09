Disfruta de paseos, rutas y ciudad con las bicicletas que dominan la movilidad esta temporada

En una ciudad como Sevilla, donde los desplazamientos cotidianos se mezclan con rutas de ocio por la provincia o escapadas al campo, la bicicleta ha dejado de ser sólo un objeto de deporte para convertirse en una pieza central de la movilidad y el tiempo libre.

El mercado ofrece hoy una amplitud de modelos pensada para todo tipo de necesidades: desde plegables eléctricas para trayectos urbanos hasta gravel y montañas preparadas para aventura. Elegir bien implica pensar en el uso real, la comodidad y la relación prestaciones-precio.

Por ese mismo motivo, en nuestra sección De Compras te presentamos una selección de bicicletas que cubren todos los perfiles y ofrecen un buen equilibrio entre prestaciones y versatilidad.

BH Atom 29 2026

Una bicicleta de montaña con asistencia eléctrica ideal para quienes desean combinar rutas por campo o senderos con la ayuda de motor para suavizar subidas o alargar trayectos. Su cuadro de aluminio, transmisión Shimano Alivio de 9 velocidades y frenos hidráulicos la hacen robusta y fiable, apta tanto para MTB clásica como para e-MTB. La asistencia eléctrica permite afrontar terrenos ondulados o exigentes sin renunciar a diversión ni rendimiento.

Características destacadas:

Cuadro MTB en aluminio con cableado interno.

Horquilla SR Suntour XCM de 100 mm.

Transmisión Shimano Alivio — 9 velocidades.

Frenos hidráulicos Shimano MT200.

Batería (500 Wh) + motor eléctrico y display de control.

Comprar en El Corte Inglés

Kross Hexagon Boost 1.0

Para quienes buscan una bicicleta de montaña —o una bici versátil para campo y senderos— con buena relación calidad-precio, este modelo ofrece un equilibrio interesante: geometría cómoda para senderos, prestaciones adecuadas y posibilidad de usarse en salidas deportivas o escapadas de fin de semana. Es una apuesta sólida para aventureros ocasionales o quienes buscan su primera MTB fiable.

Características destacadas:

Diseño de mountain bike orientado a rutas de campo o bosque.

Geometría cómoda para conducción estable.

Buen equilibrio entre prestaciones y precio.

Adecuada para quien busca versatilidad en montaña y terreno mixto.

Comprar en El Corte Inglés

DYU C6 Bicicleta eléctrica 350W 26"

Para desplazamientos urbanos o trayectos cotidianos, esta e-bike ofrece una alternativa cómoda y eficaz: motor eléctrico de 350 W, frenos de disco, suspensión y tamaño adecuado para ciudad. Es ideal para quienes buscan una opción de movilidad sostenible en zonas urbanas sin complicaciones, con facilidad de uso y mantenimiento moderado. Perfecta para trayectos diarios, recados o desplazamientos al trabajo.

Características destacadas:

Motor 350 W — potencia suficiente para ciudad.

Ruedas de 26″, frenos de disco, suspensión de serie.

Muy buena relación comodidad/precio.

Ideal para uso diario urbano o transporte sostenible.

Comprar en PcComponentes

Samebike LOTDM200-II

Par aquellos que buscan una e-bike todoterreno, capaz de afrontar caminos, pistas de tierra o incluso trayectos urbanos con irregularidades: esta bicicleta eléctrica con ruedas anchas (tipo fat-bike) ofrece estabilidad, tracción y potencia para terrenos variados. Es una opción versátil si te gusta la aventura, la distribución de carga y un estilo de vida activo sobre dos ruedas.

Características destacadas:

Diseño todoterreno / “fat-bike” — ruedas anchas para terreno irregular.

Motor eléctrico de potencia notable para subidas o terrenos difíciles.

Más capacidad de tracción y estabilidad.

Ideal para quienes combinan ciudad, campo o caminos mixtos.

Comprar en PcComponentes

BH RS1 4.0 BH Bikes

Para quienes priorizan la carretera y la velocidad, esta bicicleta de carretera de gama alta ofrece rendimiento, ligereza y eficiencia, ideales para rutas largas, entrenamiento o escapadas ciclísticas. Su construcción de calidad la convierte en una máquina deportiva para quienes buscan pedalear en serio. Perfecta para asfalto, viajes de fondo o entrenamientos exigentes.

Características destacadas:

Bicicleta de carretera de gama alta.

Diseño orientado a rendimiento, ligereza y velocidad.

Adecuada para largas distancias, entrenamientos o salidas por carretera.

Requiere experiencia — más orientada a ciclistas exigentes.

Comprar en El Corte Inglés

SmartGyro SENDA 2 Bicicleta eléctrica 27.5"

Una e-bike de precio razonable con buenas prestaciones para quien busca una bicicleta polivalente: motor de 350 W, autonomía suficiente, ruedas de 27.5″ y diseño pensado para combinaciones de ciudad y trayectos moderados. Una buena opción si quieres una bici cómoda y fiable para desplazamientos urbanos o escapadas ocasionales sin complejidad técnica.

Características destacadas:

Motor de 350 W + batería de buena capacidad.

Ruedas 27.5″, buen equilibrio entre confort y rendimiento.

Versátil: ciudad, suburbano, trayectos moderados o uso mixto.

Precio contenido dentro de las e-bikes funcionales.

Comprar en PcComponentes

Hoy en día el mercado ofrece una bicicleta para casi cualquier uso: desde opciones eléctricas urbanas pensadas para desplazamientos hasta máquinas de carretera o MTB para quienes buscan rendimiento o aventura. Esta selección cubre distintos perfiles —urbano, montaña, carretera, todoterreno— y te permite elegir según tus necesidades reales.