PayPal Open: una forma fácil y segura de recibir pagos rápidamente

*Este artículo incluye consejos, sugerencias e información general. Le recomendamos que siempre realice su propia investigación y considere la posibilidad de obtener asesoramiento fiscal, financiero y jurídico independiente antes de tomar cualquier decisión importante

Si eres autónomo, seguro que más de una vez has sentido que tu día no te alcanza para todo. Aunque trabajes como diseñador, fotógrafo o tengas un pequeño negocio local, los problemas son bastante parecidos: encontrar clientes, organizar proyectos, emitir facturas, enfrentarte a trámites burocráticos y, sin duda, la parte más frustrante, tener que perseguir a los clientes para que paguen. Algunas tareas no se pueden evitar, pero muchas otras sí se pueden simplificar, y ahí es donde herramientas como PayPal para autónomos marcan la diferencia.

Con una sola cuenta puedes recibir pagos en persona, y online, sin tener que lidiar con distintos proveedores para cada tipo de pago. Ya sea que vendas en redes sociales, en tu tienda física o en tu web, PayPal ofrece soluciones fáciles que no requieren conocimientos técnicos ni horas de aprendizaje.

Y si todavía dudas de profesionalizar tu forma de cobrar, estos números hablan por sí solos:

En los negocios en los que PayPal está disponible como forma de pago, aumenta en un 148% la probabilidad de efectuar la venta.¹

El 53% de los consumidores españoles confían en PayPal para garantizar la seguridad de sus pagos online.²

Las empresas que añadieron enlaces de pago a su solución de pago existente han experimentado un aumento del 22 % en las ventas cinco meses después.³

Envía un enlace y cobra en segundos

PayPal

Si trabajas por cuenta propia y quieres que tus clientes paguen sin complicaciones, los enlaces de pago de PayPal para profesionales y autónomos pueden ser un verdadero salvavidas. En segundos puedes generar un enlace y enviarlo por correo, WhatsApp, redes sociales o junto a la factura. Tus clientes lo reciben seguro y pueden pagar con tarjeta, saldo PayPal o incluso en cómodos plazos.

Lo mejor es que no solo cobras rápido, sino que facilitas todo el proceso, poniendo el pago casi en bandeja para quien compra. Y no es solo teoría: los negocios que incorporan enlaces de pago ven cómo sus ventas suben un 22% en los primeros cinco meses. Facilitar el pago tiende a acelerar la decisión de compra y deja a tus clientes con una experiencia mucho más cómoda.

Cómo crear botones de pago en PayPal

PayPal

Muchos autónomos digitales ya tienen su propio sitio web, blog o portfolio online, y si además vendes algún producto o servicio, puedes faciltar la compra con los botones de pago de PayPal. La herramienta genera un código que solo tienes que copiar y pegar, sin necesidad de montar una tienda online ni de saber nada de programación.

Imagina un diseñador que quiere vender sus ilustraciones. En cuestión de minutos puede añadir un botón de “Comprar” en su página y ofrecer a sus clientes un pago seguro y sin complicaciones. Lo mismo ocurre con un fisioterapeuta que ofrece sesiones, o para cualquier freelance que venda cursos, mentorías o servicios, tus clientes pagan rápido, tú cobras y la experiencia de compra es mucho más profesional y sencilla.

Soluciones de pago contactless sin datáfono

PayPal

Para los autónomos que venden en ferias, mercadillos, eventos o incluso a domicilio, PayPal ofrece soluciones de cobro digital que simplifica todo. Tap to Pay convierte cualquier smartphone compatible⁴ en un terminal de pago sin contacto, aceptando tarjetas físicas y digitales. No es necesario depender únicamente del efectivo o de los lectores de tarjetas: lo único que necesitas es un teléfono móvil, tu cuenta PayPal Business y la aplicación PayPal POS, y ya puedes empezar a recibir pagos.

Muchos profesionales como tatuadores, psicólogos o creativos que venden en eventos ya utilizan esta tecnología sin contacto para cobrar con el móvil sin datáfono. Es rápido, seguro y cómodo para tus clientes. Además, te permite dar una imagen profesional sin necesidad de equipos extra, haciendo que cada pago sea más sencillo y fluido.

PayPal

Ser autónomo significa estar pendiente de mil cosas a la vez y necesitar organización para que nada se escape. Por suerte, hay herramientas que hacen que todo sea más fácil. Con PayPal para autónomos puedes enviar enlaces de pago, añadir botones de compra en tu web o cobrar directamente en persona, todo desde una sola cuenta. Esto no solo agiliza los cobros, sino que centraliza tus tareas empresariales y te permite mantener el control. Así puedes dedicar tu energía a lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio y cuidar a tus clientes.

