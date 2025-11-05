El robot aspirador Conga X70 con IA está tirado de precio por el Black Friday de Cecotec

Hay pocas cosas más satisfactorias que ver el suelo impecable sin haber tenido que mover un dedo. El Conga X70 hace justo eso, pero sin complicaciones, sin líos de cables ni mantenimiento pesado. Este robot aspirador de Cecotec combina inteligencia artificial, potencia y autonomía de sobra para mantener la casa en orden incluso cuando no estás. Y lo mejor es que también se ocupa de fregarlo todo.

Gracias a su sistema AI LaserEye, el Conga X70 se mueve por casa con una precisión sorprendente. No se choca con los muebles ni se queda atascado entre juguetes o patas de silla, analiza el entorno y decide cómo limpiar cada rincón. Si crees que este es un electrodoméstico que necesitas en tu hogar, estás de suerte, porque por el Black Friday de Cecotec está rebajado un 25%.

Lo mejor del Conga X70

AI LaserEye : navegación milimétrica, incluso en entornos desordenados.

: navegación milimétrica, incluso en entornos desordenados. 15000 Pa de potencia : aspira hasta la suciedad más escondida.

: aspira hasta la suciedad más escondida. Fregado SpinXtend y SpinUp : llega a bordes y eleva las mopas para proteger alfombras.

: llega a bordes y eleva las mopas para proteger alfombras. HairLess Brush : cepillo antienredos pensado para pelos de mascotas.

: cepillo antienredos pensado para pelos de mascotas. Estación All-in Home : lava y seca las mopas, y vacía el polvo por sí sola hasta 12 semanas.

: lava y seca las mopas, y vacía el polvo por sí sola hasta 12 semanas. Autonomía de 240 minutos: cubre hasta 240 m² sin interrupciones.

Comprar en Cecotec por 299€

¿Por qué elegir este modelo?

Conga X70

Lo que marca la diferencia es su sistema de fregado apurado. Las mopas giran a toda velocidad y la mopa lateral extensible llega donde otros no alcanzan, como esquinas, bordes y debajo de los muebles. Además, el motor Ungravity ofrece una potencia de succión que no se queda corta ni en alfombras gruesas ni en las juntas del suelo.

Y si hay algo que agradecer es su estación All-in Home. No solo recarga y vacía el polvo, sino que limpia y seca las mopas con aire caliente. Esto evita malos olores y te olvidas del mantenimiento durante semanas.

El cepillo HairLess Brush hace que el pelo no se enrede y facilita la limpieza. Es uno de esos detalles que se notan a largo plazo, porque mantiene el rendimiento. Además, su App 3.0 permite personalizar cada sesión de limpieza. Puedes programar por habitaciones, ajustar potencia o decidir cuándo fregar y cuándo solo aspirar. Si se queda sin batería, el Conga vuelve a la base, recarga lo justo y retoma justo donde lo dejó.

¿Para quién es el Conga X70?

Está pensado para quienes quieren olvidarse de limpiar sin renunciar a un resultado perfecto. Va genial si tienes mascotas y te cansas de los pelos por el suelo, o si en casa hay niños y cada día aparece alguna mancha nueva. También encaja en hogares grandes o con varios tipos de suelo, porque su autonomía y sus sensores se adaptan sin problema.

El robot aspirador está disponible en Cecotec rebajado un 25% por el Black Friday.

Comprar en Cecotec por 299€

El Conga X70 es para quienes valoran la comodidad, el tiempo y el suelo impecable sin complicarse la vida.