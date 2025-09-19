El Sérum de AH considerado la pre-base perfecta al alcance de todos

La firma de cosmética Germinal lanza su nuevo sérum ultrahidratante Radiance Ultra Hyaluronic 5 Lifting Serum, el primer suero con 5 tipos de ácido hialurónico y doble efecto lifting, diseñado tanto para un tratamiento antiedad diario como para funcionar como pre-base de maquillaje, logrando un acabado jugoso, luminoso y duradero. Este producto llega en un momento en que los híbridos makeup-skincare se han convertido en un must de cualquier rutina de belleza, ya que los sérums con ácido hialurónico no solo hidratan intensamente, sino que suavizan la piel y rellenan arrugas, convirtiéndose en una alternativa muy eficaz frente a las pre-bases tradicionales.

A continuació te presentamos algunas razones para usar este tipo de sérum.

10 razones para usar un sérum con ácido hialurónico como pre-base de maquillaje

El ácido hialurónico se ha consolidado en la cosmética por sus propiedades hidratantes, pero su función como pre-base sigue siendo una joya poco explotada. Aquí te contamos por qué incorporar un sérum con ácido hialurónico antes del maquillaje puede transformar tu rutina:

Transforma la piel en un lienzo perfecto: suaviza la superficie, difumina los poros y ofrece una base uniforme para que el maquillaje luzca mejor. Evita que el maquillaje se cuartee: la hidratación profunda mantiene la base intacta y evita que se agriete en líneas de expresión. Aporta luminosidad natural: retiene agua en la piel, proporcionando un efecto “glowy” saludable que pocas pre-bases logran. Ideal para pieles maduras o deshidratadas: ayuda a rellenar ópticamente arrugas y líneas finas, mejorando el acabado del maquillaje. Compatible con cualquier tipo de maquillaje: bases mate, satinadas o CC creams lucen mejor sobre piel hidratada. Aumenta la duración del maquillaje: menos transferencia, menos brillos y una apariencia fresca por más horas. Funciona todo el año: protege la piel del sol, el cloro, el frío y la deshidratación provocada por calefacciones. Simplifica tu rutina: un solo producto cumple dos funciones: cuidado facial y pre-base de maquillaje. Mejora el acabado incluso sin maquillaje: deja la piel más fresca, elástica y con un efecto “buena cara”. Se adapta a cualquier edad y tipo de piel: textura ligera, no obstruye poros y funciona tanto en pieles jóvenes como maduras.

Radiance Ultra Hyaluronic 5 Lifting Sérum

Está formulado especialmente para pieles a partir de 35 años, aunque es apto para todo tipo de piel. Su bomba de hidratación profunda combina los cinco ácidos hialurónicos con las icónicas ampollas Doble Efecto Flash Germinal, que proporcionan un efecto lifting inmediato durante más de 8 horas y un cutis jugoso y luminoso. Estudios clínicos internos de Germinal muestran que, 30 minutos después de su aplicación, la hidratación de la piel mejora en un 65 % y la firmeza en más de un 75 %.

Ingredientes activos

El sérum contiene 5 tipos de ácido hialurónico de distintos pesos moleculares, que actúan en diferentes capas de la piel:

Ácido hialurónico reticulado : forma una red en la superficie que retiene agua y reduce la irritación, proporcionando hidratación a largo plazo.

: forma una red en la superficie que retiene agua y reduce la irritación, proporcionando hidratación a largo plazo. Ácido hialurónico de alto peso molecular : hidrata superficialmente, aporta elasticidad y evita la pérdida de agua transepidérmica.

: hidrata superficialmente, aporta elasticidad y evita la pérdida de agua transepidérmica. Ácido hialurónico de bajo peso molecular : penetra en capas superiores del estrato córneo, inmoviliza agua, reduce el exceso de grasa y mejora la función barrera.

: penetra en capas superiores del estrato córneo, inmoviliza agua, reduce el exceso de grasa y mejora la función barrera. Ácido hialurónico de peso molecular bajo : actúa en capas profundas, nutre, captura radicales libres e interviene en la proliferación y migración de queratinocitos.

: actúa en capas profundas, nutre, captura radicales libres e interviene en la proliferación y migración de queratinocitos. Ácido hialurónico hidrolizado: de muy bajo peso molecular, penetra profundamente, reduce arrugas, aumenta elasticidad e hidrata intensamente.

Además, incluye otros activos clave del Doble Efecto Flash Germinal:

Hidrolizado de proteínas de trigo : crea un efecto tensor inmediato, disminuyendo visiblemente las arrugas, retiene agua y protege la piel de contaminantes.

: crea un efecto tensor inmediato, disminuyendo visiblemente las arrugas, retiene agua y protege la piel de contaminantes. Combinación de extractos vegetales: levadura, hamamelis, ginseng e hypericum, que aportan hidratación, firmeza y vitalidad al rostro.

Modo de empleo

Se recomienda usar por la mañana para aprovechar el efecto Doble Efecto Flash, aplicando sobre rostro, cuello y escote, tras el contorno de ojos y antes de la crema hidratante si se desea. Así se obtiene un cutis hidratado, protegido y radiante durante todo el día, logrando un acabado natural y duradero para el maquillaje y un cuidado antiedad completo.

Con Radiance Ultra Hyaluronic 5 Lifting Sérum, Germinal ofrece una solución integral de belleza, combinando innovación, eficacia y practicidad, consolidándose como un aliado imprescindible para quienes buscan hidratar, mejorar la firmeza y prolongar la duración del maquillaje.

