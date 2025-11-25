La smart TV top ventas de Samsung con IA y certificación PANTONE ¡está a mitad de precio por el Black Friday de El Corte Inglés!

El Black Friday 2025 ya está en marcha en El Corte Inglés y viene cargado de ofertas irresistibles para quienes quieren renovar tecnología, darse un capricho o equipar la casa con lo último en imagen y sonido. Y seamos sinceros, ahora que empieza la temporada de sofá, manta y maratones de series, tener una buena smart TV es casi imprescindible.

La buena noticia es que este año hay opciones para todos los gustos y bolsillos. Entre ellas destaca la Samsung TQ55S93FAEXXC OLED 55”, un televisor con inteligencia artificial y certificación PANTONE que se ha rebajado con un 50% de descuento en El Corte Inglés por el Black Friday. Una compra muy inteligente para disfrutar del otoño e invierno con la mejor calidad de imagen, ¡pero solo por tiempo limitado!

Lo mejor de este modelo

OLED con autoiluminación de píxeles : negros profundos y colores intensos en cada escena.

: negros profundos y colores intensos en cada escena. Pantalla antirreflejos y ángulo ultra amplio : se ve bien desde cualquier punto del sofá.

: se ve bien desde cualquier punto del sofá. Procesador NQ4 AI Gen3 : mejora imagen y sonido con IA, acercando todo a calidad 8K.

: mejora imagen y sonido con IA, acercando todo a calidad 8K. Modo Gaming 144Hz en 4K : fluidez total para quienes juegan en consola o PC.

: fluidez total para quienes juegan en consola o PC. Certificación PANTONE : más de 2.000 colores y 110 tonos de piel representados con precisión.

: más de 2.000 colores y 110 tonos de piel representados con precisión. Compatibilidad con asistentes de voz : Bixby, Alexa y AirPlay para controlar apps y dispositivos.

: Bixby, Alexa y AirPlay para controlar apps y dispositivos. Diseño LaserSlim con Ambient Mode: elegante y pensado para integrarse en cualquier espacio.

Comprar en El Corte Inglés por 999€

¿Por qué elegirlo frente a otros televisores?

Smart TV Samsung

Mientras muchos modelos se quedan en los 60 Hz o 100 Hz, este Samsung sube la apuesta con 144 Hz nativos, lo que se traduce en una experiencia mucho más fluida. Además, la certificación PANTONE garantiza que los colores que ves son fieles, algo que se nota especialmente en películas y series con fotografía cuidada.

El sonido también acompaña. Con Dolby Atmos y la tecnología Q-Symphony, el televisor aprovecha sus 40 W para crear un ambiente envolvente sin necesidad de añadir barras externas. Y si decides hacerlo, la integración es automática.

Para quién encaja mejor

Este modelo resulta perfecto para quienes disfrutan de películas en casa y quieren que cada detalle se vea como en el cine. También para gamers que buscan rendimiento. Y, por supuesto, para quienes valoran un diseño fino y elegante que no rompa la estética del salón.

Durante el Black Friday está disponible en El Corte Inglés con un 50% de descuento. Una ocasión que merece la pena aprovechar, porque hablamos de un televisor que combina innovación, diseño y rendimiento.

Comprar en El Corte Inglés por 999€

La smart TV Samsung TQ55S93FAEXXC OLED 55” es un salto de calidad en imagen, sonido y experiencia de uso. Y con la oferta actual, se convierte en una compra inteligente para quienes quieren disfrutar de verdad del entretenimiento en casa.