Millás y Arsuaga: “El conocimiento te lleva a nuevas preguntas”

Fue precisamente en Sevilla, mientras cenaban contemplando la Giralda, según cuentan en el inicio de La muerte contada por un sapiens a un neardental, donde Millás y Arsuaga decidieron continuar recorriendo el camino iniciado en La vida contada por un sapiens a un neardental, su anterior y primera entrega. Un camino que conduce a un experimento/espacio literario en el que confluyen la ciencia, la reflexión, la sabiduría, el viaje, la memoria, las emociones y el poder de la palabra. Una fusión de talentos que podrían llegar a entenderse como antagónicos, si tenemos en cuenta las profesiones y formaciones de ambos, pero que sin embargo resulta cuanto menos llamativa, convirtiéndose en muy poco tiempo en una original propuesta editorial que ha cautivado a miles de lectores.

Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga no tienen claro qué tipo de relación mantienen, “algo que nos suelen preguntar en las entrevistas, y que nunca nos hemos planteado, aunque sabemos que es algo”. Para Millás todo surge “de una manera muy espontánea, no hay impostura, y sale del humor, de la ironía, pero desde la inconsciencia”. Arsuaga, por su parte se pregunta, en alusión a la química existente entre ellos, si “Sancho Panza y don Quijote o Sherlock y Watson eran amigos, o si lo eran Paul Newman y Robert Redford en Dos hombres y un destino”. Reconoce Millás que admira a Arsuaga porque “tiene una mente y un discurso científico, y yo solo entiendo un 30% de lo que leo cuanto me enfrento a uno de estos textos, que por otra parte tienen mucho de poesía, ya que hay más literatura en el índice de un libro científico que en muchas bibliotecas”. A lo que el autor valenciano añade: “principio de incertidumbre, horizonte de sucesos o los agujeros negros, a quién se le pueden ocurrir esas nomenclaturas que me fascinan, y que te permiten una mirada diferente del mundo”. Por su parte, al paleontólogo y científico lo que más le llama la atención de Millás es “su capacidad para construir imágenes y metáforas con sus palabras”. Ambos autores coinciden en que su libro “tiene mucho de literatura de viajes, tanto en lo geográfico, como en lo emocional, porque viajamos de uno a otro”. Tampoco dudan en afirmar que “es una obra híbrida, muy difícil de etiquetar desde el punto de vista de los géneros”. Concluye Arsuaga indicando que el libro “científico” debe generar más preguntas que respuestas. “Cuando se pensaba que entre Europa y Asia no había nada, no existían preguntas sobre América y, al descubrirse, comenzaron las preguntas, y eso es algo que genera la ciencia. El conocimiento te lleva a nuevas preguntas”, sentencia el paleontólogo.

En esta segunda entrega, la vejez ocupa un lugar destacado dentro de los asuntos tratados por los dos autores. “Hay teorías que señalan que las galaxias envejecen de fuera hacia adentro, las estrellas más lejanas son las que más rápidamente envejecen, pero también pueden hacerlo de dentro a fuera, y eso me traslada a lo que hablamos en el libro, la muerte que viene de fuera y la que viene de dentro, que es la vejez”, reflexiona Arsuaga. Para Millás la vejez “no es un proceso lineal, no te levantas un día y dices ya soy viejo, es paulatino, y esa percepción también la realizas paulatinamente”. Arsuaga, por su parte, reconoce que “muchas personas mayores se sienten apartadas porque no pintan nada, ya que a partir de cierta edad la sociedad es muy injusta con ellas”. A lo que añade: “lo explico con el recuerdo de un caserío que había cerca de mi casa; al dueño se le respetaba precisamente por eso, igual que se respeta al banquero, al presidente o a un rey, pero si no lo eres cuentas poco”. Considera el director del yacimiento de Atapuerca que “no creo que tengamos una obsolescencia programada, como tampoco la tienen los instrumentos que utilizamos en nuestras vidas”. Y para ello el científico acude a la “metáfora que podemos encontrar en la batería del móvil, que se construye con la intención de que dure mientras el dispositivo sea capaz de admitir el software, y eso lo podemos aplicar a la vejez”.

Con respecto al otro gran asunto del que se ocupan en esta nueva conversación extendida, la muerte, Juan José Millás la considera “una banalidad, ya que nos pasamos los últimos años pensando en ella y es una tontería, luego no es para tanto”. Arsuaga, a propósito de este asunto, señala que “somos la única especie que sabe que va a morir, pero la conciencia de la muerte es una cosa de los mayores, porque para los niños y adolescentes es irrelevante: los jóvenes son inmortales”. Con respecto a la teoría de la vida eterna, Arsuaga recurre a una imagen muy concreta, la de una fiesta: “yo quiero seguir en este baile, no tengo interés en dejar esta fiesta, pero si se vuelve muy aburrida, porque se van mis amigos o porque deja de interesarme, a lo mejor me quiero ir, pero de momento me parece divertidísima”. Para Millás “nadie quiere alargar la vida en unas condiciones de desastre, cuando uno es dependiente, por ejemplo. Yo no quiero vivir en esas circunstancias”, afirma.