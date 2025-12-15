Una nueva baja atlántica dejará lluvias, tormentas y mínimas por debajo de los 5 grados en Andalucía: la Aemet pone cuatro provincias en aviso amarillo

Después de que la borrasca Emilia haya dejado este domingo acumulados de precipitación de más de 120 litros por metro cuadrado en Almería, se aproxima una nueva vaguada atlántica a Andalucía. Los cielos tenderán a cubrirse durante la segunda mitad del día este lunes, con chubascos que se irán extendiendo de oeste a este. La Aemet ha activado sendos avisos amarillos en las provincias de Huelva y de Cádiz, por lluvias y tormentas que podrían descargar hasta 15 litros en una hora.

La llegada de este nuevo frente irá acompañada de un descenso generalizado de las temperaturas, salvo en el extremo oriental, con máximas que no pasarán de los 18ºC en Sevilla, 17ºC en Córdoba o 14ºC en Jaén. En cuanto al viento, el levante rolará a componente oeste o suroeste en la segunda mitad de día, con intervalos moderados en el litoral y el Estrecho.

Durante las próximas horas, "se prevé el movimiento de una nueva baja desde el norte hacia el área mediterránea", con lo que se mantendrá la situación de inestabilidad generalizada y el predominio de cielos nubosos en Andalucía. Asimismo, se espera que este martes 16 las precipitaciones sean localmente fuertes y acompañadas de tormenta durante la madrugada en el litoral mediterráneo. En este sentido, Aemet ha activado el aviso amarillo en las comarcas de Sol y Guadalhorce, la Axarquía y la Costa Tropical granadina. No obstante, la tendencia será a la apertura de claros por el oeste durante la tarde.

El viento de poniente soplará de flojo a moderado, virando a norte a partir de mediodía, más intenso en los litorales, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Las temperaturas mínimas continuarán en descenso, especialmente en el área del Estrecho, con mínimas de 11ºC en Cádiz o 9ºC en Huelva y máximas de 16ºC en Málaga u 11ºC en Granada.

Miércoles 17: vuelve el frío a Andalucía

A partir del miércoles 17, se impondrá la estabilidad con altas presiones en la mayor parte de Andalucía. Se esperan cielos poco nubosos en la mitad occidental y nubosos en el resto, con chubascos en el extremo oriental, más intensos en el litoral. Por la mañana es probable la formación de bancos de niebla en zonas altas del interior oriental.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente una jornada más, con 5ºC en Córdoba o 7ºC en Sevilla, mienrtas suben las máximas hasta los 17ºC en Cádiz o 18ºC en Huelva. Soplarán vientos flojos de componente norte o noreste, ocasionalmente moderados en el golfo de Cádiz y el litoral mediterráneo.

Más lluvias durante el fin de semana

La tendencia será calcada durante el jueves 18, con cielos nubosos y probables chubascos en el extremo oriental, con tendencia a despejar durante el día. En el resto, predominarán los cielos se irán cubriendo durante la tarde, lo que advierte del fin de las altas presiones y la llegada de nuevos frentes por el Atlántico que dejarán precipitaciones de oeste a este a su paso por la comunidad durante el fin de semana.

Aemet avanza que la semana del 22 de diciembre, en que comienzan las navidades, estará marcada por el tiempo frío, con temperaturas por debajo de lo normal para la época del año en la mayor parte del país. Por otro lado, las lluvias podrían ser más abundantes de lo habitual en puntos de la costa mediterránea.