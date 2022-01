La mística del Evangelio

La ficha Biografía de la luz. Pablo d’Ors. Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2021. 576 páginas. 23,50 euros

Desde hace unos años Galaxia Gutenberg viene agrupando por trilogías la obra toda de Pablo d’Ors (Madrid, 1963), escritor, sacerdote y fundador de la red de meditadores Amigos del Desierto. De ahí, por tanto, los distintos títulos que hoy se ordenan bajo el reclamo de su capilla propia (trilogías del fracaso, la ilusión, el entusiasmo y el silencio).

Biografía de la luz, concebida como una lectura mística del Evangelio, pertenece a la Trilogía del Entusiasmo (de momento el segundo libro de la misma, junto con Entusiasmo, donde el autor relata cómo sintió la llamada de Dios). No obstante, en realidad, Biografía de la luz es el apéndice natural de su leidísima Biografía del silencio, la cual pertenece, junto a El olvido de sí y a El amigo del desierto, a la trilogía dedicada al silencio o incluso, por mejor decir, al silenciamiento.

Aquí, por tanto, el lector hallará una forma sincrética de leer el Evangelio a través de la meditación, del viaje al centro de uno mismo en cuerpo y en espíritu ("si lo místico no es carnal, no me interesa", ha dicho el autor en alguna ocasión). Si en Biografía del silencio se proponía un poso inicial –en gran parte secular– para hallar la armonía interior, ahora, lo que se propone es una suerte de relectura, de camino alterno, lo que lleva al lector a convertirse, si así lo quiere, en un meditador de la escritura y, al cabo, en un morador de la casa común, allí donde el sagrado vacío (Dios), el orden (Cristo) y la pureza (Espíritu Santo).

Por todo ello Biografía de la luz –va ya por su tercera edición– no es una suerte superior de mindfulness ni una versión heterodoxa del zen oriental. La oración contemplativa que propone Pablo d’Ors halla su alberca en el hesicasmo (hesychia). Esto es, la comunión con Dios a través de la quietud y el silencio, práctica heredada de los padres capadocios del siglo IV (será de hecho doctrina de la iglesia ortodoxa en el Bizancio de los Paleólogos). Esta fuente cristiana oriental halla, a su vez, su otro cauce sintónico en las formas occidentales de la contemplación (el jesuita Franz Jalics es el gran maestro de Pablo d’Ors).

Así pues, el lector-meditador podrá hacer del Evangelio una lectura de través, en diagonal, pero sin perder en absoluto –y esto es importante– el anclaje del amor a la palabra de Dios. Si en el madero de Cristo el palo horizontal indica la relación con lo mundano y el vertical el ascenso celeste hacia Dios, la lectura en diagonal de la cruz nos puede llevar, como eucaristía de amor y silencio, a la unión de la carne y el espíritu.

Igual que se dice de un libro infantil que es lectura para niños y adultos, ni que decir tiene que Biografía de la luz es una lectura recomendable para creyentes y no creyentes. Puede leerse incluso en clave narrativa agnóstica, incluso misteriosa, como introducción al Evangelio desde lo mistagónico (de introducción al misterio). Bajo la parábola de la que hace uso Jesús en su prédica, lo enigmático de su mensaje, en el fondo, es la demoledora sencillez con la que al cabo se anuncia la llegada del Reino. En un pesebre comenzó el nuevo tiempo.