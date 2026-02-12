El 5K Breakfast Run del Zurich Maratón de Sevilla 2026 busca un récord de España con Said Mechaal

El Zurich Maratón de Sevilla 2026 volverá a convertir la ciudad en capital europea del running, pero antes de los 42.195 metros del domingo 15 de febrero, el protagonismo será para el 5K Breakfast Run, una cita que ha crecido hasta consolidarse como uno de los 5 kilómetros en ruta más atractivos del calendario. La prueba se celebrará el sábado a las 9:30 horas y combinará el ambiente popular con un cartel de élite internacional de enorme nivel.

En su quinta edición como carrera homologada dentro del programa oficial del maratón, el 5K Breakfast Run contará con circuito certificado y marcas válidas al estar incluido en el calendario de World Athletics. El recorrido discurrirá íntegramente por el emblemático Parque de María Luisa y sus alrededores, con salida y meta situadas a escasos metros de la Plaza de España, uno de los escenarios más icónicos del atletismo urbano en España.

La prueba reunirá a cerca de 3.000 corredores populares, que aprovecharán la cita como último entrenamiento de calidad antes del maratón o como oportunidad para formar parte del gran festival deportivo del fin de semana. El trazado comparte varios tramos con el circuito del maratón, lo que permite a los participantes reconocer zonas clave del recorrido y familiarizarse con el perfil del domingo.

Búsqueda de grandes marcas

Más allá del componente participativo, el atractivo principal estará en la lucha por las grandes marcas. El nombre propio es el de Said Mechaal, referencia emergente del atletismo español. El fondista llega en un momento excepcional tras batir el récord nacional de 10 kilómetros en ruta en Valencia con 27:21 el pasado mes de enero. En Sevilla podría atacar la plusmarca española de 5K en ruta (13:08), actualmente en poder de Thierry Ndikumwenayo. Mechaal ya firmó 13:21 en 2024 y su progresión invita a pensar en un registro histórico.

El nivel internacional será igualmente sobresaliente. En la categoría masculina figuran atletas como el yibutiano Mohamed Ismael, plusmarquista nacional con 12:56; el neerlandés Mike Foppen (13:08); el sudafricano Maxime Chaumeton (13:13); el noruego Awet Kibrab (13:14); y el francés Félix Bour (13:15), habitual en las grandes citas sevillanas. También estarán el español Reda El Mouaziz, el italiano Yassine Bouih y el keniano Walter Kipngeno, nombres a tener muy en cuenta en una carrera que podría resolverse por mínimos detalles.

En la competición femenina, la keniana Mirriam Cherop parte como una de las favoritas gracias a su 15:06 en pista. No obstante, el nivel de la inscripción augura un duelo de alto voltaje con la neerlandesa Maureen Koster (14:33) y la sueca Sarah Lahti (14:52). La presencia de la española Marta Pérez, vigente recordwoman nacional de 1.500 metros, añade un componente simbólico a la prueba. Aunque afrontará la carrera como rodaje suave en los primeros meses de embarazo, la organización le ha otorgado el dorsal número uno como reconocimiento a su trayectoria.

El 5K Breakfast Run mantiene un límite de 3.000 inscritos y todos los participantes recibirán camiseta oficial ASICS. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el jueves a través de la web oficial del evento. Tras la carrera absoluta se celebrarán las pruebas infantiles Kids Run, también en el Parque de María Luisa, reforzando el carácter familiar y festivo del fin de semana.

Con un circuito rápido, homologación internacional y un plantel de atletas capaces de firmar registros de referencia, el 5K Breakfast Run se consolida como mucho más que un aperitivo del maratón. Sevilla se prepara para vivir un arranque de fin de semana vibrante, donde la mezcla de participación masiva y rendimiento de élite puede convertir la mañana del sábado en una jornada para la historia del atletismo en ruta.