Maratón de Sevilla 2026: cortes al tráfico y restricciones al estacionamiento en las siguientes calles a partir este fin de semana

Se recomienda a los residentes en Triana, Nervión y el Casco Antiguo que planifiquen sus desplazamientos con antelación.

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado un Plan Especial de Movilidad este domingo 15 de febrero con motivo del Maratón de Sevilla 2026. La cita deportiva alcanza este año su récord de participación con 17.000 corredores inscritos e importantes modificaciones en el recorrido que, además de reducir aún más el desnivel positivo, evitar cortes de tráfico adicionales. No obstante, la movilidad se restringirá en las zonas de meta y salida, que este año se traslada a la Avenida de María Luisa.

La Policía Local ha previsto cortes por el montaje en las siguientes vías:

Paseo de las Delicias : entre el viernes 13 a las 18:00 horas hasta el domingo 15 a las 19:00 horas. Se establecerán desvíos por las Avenidas de la Guardia Civil y de Moliní

: entre el viernes 13 a las 18:00 horas hasta el domingo 15 a las 19:00 horas. Se establecerán desvíos por las Avenidas de la Guardia Civil y de Moliní Avenida de María Luisa: entre el sábado 14 a las 16:00 horas hasta el domingo 19:00 horas. El tráfico se desviará por las Avenidas del Cid y de Portugal

Asimismo, las autoridades municipales han anunciado la prohibición de aparcar en los aledaños de las líneas de salida y de meta, en concreto:

Desde el viernes 13 a las 00:00 horas : Paseo de las Delicias, entre la Glroieta de los Marienros y la Avenida de la Guardia Civil

: Paseo de las Delicias, entre la Glroieta de los Marienros y la Avenida de la Guardia Civil Desde el sábado 14 a las 00:00 horas: Avenidas de Moliní, Avenida de la Guardia Civil, Avenida de las Razas, Calle La Rábida, Calle Chile, Calle Uruguay, Avenida Isabel la Católica y Calle Nicolás Alpériz

También desde la medianoche del sábado quedará prohibido aparcar en otros puntos claves del recorrido con el fin de facilitar las operaciones de montaje. Se trata del Camino de los Descubrimientos e Ingeniero Luis Salvador en La Cartuja; las calles Bueno Monreal y Manuel Siurot en Nervión; Vib Arragel y Calatrava en la Ronda Histórica y el párking frente al Rectorado de la Universidad de Sevilla.

Finalmente, el Ayuntamiento ha informado sobre los puntos específicos de desalojo: la Plaza Duque de la Victoria (cruce Trajano), la calle Torne (cruce Pascual de Gayangos), Avenida República Argentina (cruce con la calle Arcos), la calle López de Gomara (tras Juan Díaz de Solís); y las calles José Laguillo y Avenida Kansas City, en los puntos señalizados.

Recorrido del Maratón de Sevilla 2026

El Maratón de Sevilla 2026 comenzará el domingo 15 a las 8:30 horas en la Avenida de María Luisa, frente al Casino de la Exposición y la estatua del Cid. La carrera volverá a pasar por los principales monumentos de Sevilla, como la Torre del Oro o la Real Maestranza. Con el nuevo trazado, la Ronda Histórica cobrará mayor protagonismo y habrá hasta cuatro nuevos puntos de animación en las calles Ronda de Capuchinos, Resolana o la glorieta Duquesa de Alba.

Recorrido de la Maratón de Sevilla 2026. / Dpto. Infografía

La duración máxima prevista de la carrera es de seis horas, por lo que en cualquier caso finalizará a las 15:00 horas. El recorrido, de 42.195 metros, atravesará los siguientes puntos:

Glorieta de San Diego

Avenida del Cid

Plaza Don Juan de Austria

Calle Avenida Menéndez Pelayo

Calle Recaredo

Calle María Auxiliadora

Ronda de Capuchinos

Calle Muñoz León

Calle Parlamento de Andalucía

Calle Resolana

Glorieta Duquesa Cayetana de Alba

Kilómetro 5 : Calle Torneo

: Calle Torneo Calle Arjona

Paseo de Cristóbal Colón

Paseo de Las Delicias

Puente de San Temo

Plaza de Cuba

Avenida República Argentina

Glorieta República Dominicana

Calle Santa Fe

Calle Virgen de la Oliva

Calle Alfredo Kraus

Glorieta Carlos Cano

Avenida Blas Infante

Calle López de Gomara

Kilómetro 10 : Plaza San Martín de Porres

: Plaza San Martín de Porres Ronda de Triana

Calle Virgen del Patrocinio

Kilómetro 15 : Calle Inca Garcilaso

: Calle Inca Garcilaso Calle Francisco Montesinos

Camino de los Descubrimientos

Puente de la Barqueta

Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril

Glorieta Olímpica y vuelta a Alberto Jiménez Becerril

Calle José Díaz

Avenida Sánchez Pizjuán

Calle Don Fadrique

Calle Muñoz León

Kilómetro 20 : Ronda de Capuchinos

: Ronda de Capuchinos Calle María Auxiliadora

Avenida José Laguillo

Calle Juan Antonio Cavestany

Avenida Luis Montoto

Avenida Kansas City

Calle Éfeso

Calle ADA

Kilómetro 25 : Avenida Padre José María Javierre Ortas

: Avenida Padre José María Javierre Ortas Avenida de Andalucía

Avenida Cruz del Campo

Gran Plaza

Avenida Eduardo Dato

Avenida San Francisco Javier

Avenida Diego Martínez Barrios

Calle Cardenal Bueno Monreal

Kilómetro 30 : Avenida Manuel Siurot

: Avenida Manuel Siurot Avenida La Palmera

Cardenal Bueno Monreal

Avenida La Borbolla

Avenida Isabel la Católica

Plaza de España

Avenida de Portugal

Avenida La Borbolla

Kilómetro 35: Calle Juan de Mata Carriazo

Calle Juan de Mata Carriazo Calle José María Moreno Galván

Calle Juan Antonio Cavestany

Calle Gonzalo Bilbao

María Auxiliadora

Ronda de Capuchinos

Calle Muñoz León

Calle Resolana

Puerta de La Barqueta

Calle Calatrava

Alameda de Hércules

Calle Trajano

Calle Campana

Calle O’Donnell

Kilómetro 40 : Calle Velázquez

: Calle Velázquez Calle Tetuán

Plaza Nueva

Avenida de la Constitución

Puerta de Jerez

Calle San Fernando

Avenida de María Luisa

Meta en el paseo de las Delicias sobre las 15:00 horas

El paso de los corredores provocará cortes intermitentes en todo el reorrido. A falta de conocer los detalles del Plan Especial de Movilidad, en vigor hasta las 19:00 horas del domingo, el consistorio recomienda a la ciudadanía priorizar el uso del Sevici o del Metro para sus desplazamientos el domingo por la mañana. En especial, se pide a los residentes de Triana, Nervión y el Casco Antiguo que planifiquen sus salidas con antelación.