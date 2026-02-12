Maratón de Sevilla 2026: cortes al tráfico y restricciones al estacionamiento en las siguientes calles a partir este fin de semana
La Avenida María Luisa y el Paseo de las Delicias permanecerán cerrados a la circulación desde el viernes y el sábado, respectivamente, con motivo del montaje de las líneas de salida y de meta
El Ayuntamiento de Sevilla ha activado un Plan Especial de Movilidad este domingo 15 de febrero con motivo del Maratón de Sevilla 2026. La cita deportiva alcanza este año su récord de participación con 17.000 corredores inscritos e importantes modificaciones en el recorrido que, además de reducir aún más el desnivel positivo, evitar cortes de tráfico adicionales. No obstante, la movilidad se restringirá en las zonas de meta y salida, que este año se traslada a la Avenida de María Luisa.
La Policía Local ha previsto cortes por el montaje en las siguientes vías:
- Paseo de las Delicias: entre el viernes 13 a las 18:00 horas hasta el domingo 15 a las 19:00 horas. Se establecerán desvíos por las Avenidas de la Guardia Civil y de Moliní
- Avenida de María Luisa: entre el sábado 14 a las 16:00 horas hasta el domingo 19:00 horas. El tráfico se desviará por las Avenidas del Cid y de Portugal
¿Dónde está prohibido aparcar durante el Maratón de Sevilla 2026?
Asimismo, las autoridades municipales han anunciado la prohibición de aparcar en los aledaños de las líneas de salida y de meta, en concreto:
- Desde el viernes 13 a las 00:00 horas: Paseo de las Delicias, entre la Glroieta de los Marienros y la Avenida de la Guardia Civil
- Desde el sábado 14 a las 00:00 horas: Avenidas de Moliní, Avenida de la Guardia Civil, Avenida de las Razas, Calle La Rábida, Calle Chile, Calle Uruguay, Avenida Isabel la Católica y Calle Nicolás Alpériz
También desde la medianoche del sábado quedará prohibido aparcar en otros puntos claves del recorrido con el fin de facilitar las operaciones de montaje. Se trata del Camino de los Descubrimientos e Ingeniero Luis Salvador en La Cartuja; las calles Bueno Monreal y Manuel Siurot en Nervión; Vib Arragel y Calatrava en la Ronda Histórica y el párking frente al Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Finalmente, el Ayuntamiento ha informado sobre los puntos específicos de desalojo: la Plaza Duque de la Victoria (cruce Trajano), la calle Torne (cruce Pascual de Gayangos), Avenida República Argentina (cruce con la calle Arcos), la calle López de Gomara (tras Juan Díaz de Solís); y las calles José Laguillo y Avenida Kansas City, en los puntos señalizados.
Recorrido del Maratón de Sevilla 2026
El Maratón de Sevilla 2026 comenzará el domingo 15 a las 8:30 horas en la Avenida de María Luisa, frente al Casino de la Exposición y la estatua del Cid. La carrera volverá a pasar por los principales monumentos de Sevilla, como la Torre del Oro o la Real Maestranza. Con el nuevo trazado, la Ronda Histórica cobrará mayor protagonismo y habrá hasta cuatro nuevos puntos de animación en las calles Ronda de Capuchinos, Resolana o la glorieta Duquesa de Alba.
La duración máxima prevista de la carrera es de seis horas, por lo que en cualquier caso finalizará a las 15:00 horas. El recorrido, de 42.195 metros, atravesará los siguientes puntos:
- Glorieta de San Diego
- Avenida del Cid
- Plaza Don Juan de Austria
- Calle Avenida Menéndez Pelayo
- Calle Recaredo
- Calle María Auxiliadora
- Ronda de Capuchinos
- Calle Muñoz León
- Calle Parlamento de Andalucía
- Calle Resolana
- Glorieta Duquesa Cayetana de Alba
- Kilómetro 5: Calle Torneo
- Calle Arjona
- Paseo de Cristóbal Colón
- Paseo de Las Delicias
- Puente de San Temo
- Plaza de Cuba
- Avenida República Argentina
- Glorieta República Dominicana
- Calle Santa Fe
- Calle Virgen de la Oliva
- Calle Alfredo Kraus
- Glorieta Carlos Cano
- Avenida Blas Infante
- Calle López de Gomara
- Kilómetro 10: Plaza San Martín de Porres
- Ronda de Triana
- Calle Virgen del Patrocinio
- Kilómetro 15: Calle Inca Garcilaso
- Calle Francisco Montesinos
- Camino de los Descubrimientos
- Puente de la Barqueta
- Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril
- Glorieta Olímpica y vuelta a Alberto Jiménez Becerril
- Calle José Díaz
- Avenida Sánchez Pizjuán
- Calle Don Fadrique
- Calle Muñoz León
- Kilómetro 20: Ronda de Capuchinos
- Calle María Auxiliadora
- Avenida José Laguillo
- Calle Juan Antonio Cavestany
- Avenida Luis Montoto
- Avenida Kansas City
- Calle Éfeso
- Calle ADA
- Kilómetro 25: Avenida Padre José María Javierre Ortas
- Avenida de Andalucía
- Avenida Cruz del Campo
- Gran Plaza
- Avenida Eduardo Dato
- Avenida San Francisco Javier
- Avenida Diego Martínez Barrios
- Calle Cardenal Bueno Monreal
- Kilómetro 30: Avenida Manuel Siurot
- Avenida La Palmera
- Cardenal Bueno Monreal
- Avenida La Borbolla
- Avenida Isabel la Católica
- Plaza de España
- Avenida de Portugal
- Avenida La Borbolla
- Kilómetro 35: Calle Juan de Mata Carriazo
- Calle José María Moreno Galván
- Calle Juan Antonio Cavestany
- Calle Gonzalo Bilbao
- María Auxiliadora
- Ronda de Capuchinos
- Calle Muñoz León
- Calle Resolana
- Puerta de La Barqueta
- Calle Calatrava
- Alameda de Hércules
- Calle Trajano
- Calle Campana
- Calle O’Donnell
- Kilómetro 40: Calle Velázquez
- Calle Tetuán
- Plaza Nueva
- Avenida de la Constitución
- Puerta de Jerez
- Calle San Fernando
- Avenida de María Luisa
- Meta en el paseo de las Delicias sobre las 15:00 horas
El paso de los corredores provocará cortes intermitentes en todo el reorrido. A falta de conocer los detalles del Plan Especial de Movilidad, en vigor hasta las 19:00 horas del domingo, el consistorio recomienda a la ciudadanía priorizar el uso del Sevici o del Metro para sus desplazamientos el domingo por la mañana. En especial, se pide a los residentes de Triana, Nervión y el Casco Antiguo que planifiquen sus salidas con antelación.
