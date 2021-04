Duelo directo para el Bádminton Rinconada

El Club Bádminton Rinconada tendrá ante sí el próximo sábado a las 17:00 en el polideportivo Arroyo de La Miel contra el Benalmádena un duelo más que importante en la lucha por los puestos de play off por el título, ya que ambos equipos se encuentran con 12 puntos. Una victoria rinconera podría suponer un golpe en la mesa de cara a la competición, dando un paso de gigante hacia su objetivo.

El encuentro no será ni mucho menos fácil. Los malagueños, que tras luchar por no descender la pasada temporada han conseguido un equipo compacto, tratarán de no cometer los mismos errores de la ida, donde cayeron en su visita al Fernando Martín por 5-2 favorable al cuadro local.

Para el encuentro, Antonio Molina podrá contar con todos sus efectivos nacionales, que tras ofrecer una gran versión ante el líder la pasada semana, se sienten con ganas de reafirmarse. El Bádminton Rinconada, incluso, llegó a rozar el triunfo en su duelo con el Ovida Oviedo, pero acabó sucumbiendo por un apretado 3-4 y no fue capaz de sumar ninguno de los puntos que estaban en juego en un partido en el que hizo merecimientos para ello.

Una vez más, ha sido imposible sumar por las condiciones sanitarias a los internacionales ingleses que figuran en la plantilla rinconera y que no han podido desplazarse de nuevo para este partido.

Con esa premisa, Antonio Molina habla de los suyos y de las posibilidades el próximo sábado: "Evidentemente es un encuentro más que crucial en nuestras aspiraciones. Sabemos que este partido es a vida o muerte, ya que el que pierda condenará al otro y le hará tener la liga cuesta arriba. Tenemos la confianza y el ánimo por las nubes después del buen hacer la pasada semana en casa, y es por ello que creemos que, haciendo el mismo trabajo, nuestras opciones de victoria serán grandes".