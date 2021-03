Difícil papeleta para el Bádminton Rinconada ante el gran favorito

El Club Bádminton Rinconada tendrá el más difícil todavía recibiendo en casa al líder de la competición, el CB Oviedo, un equipo que aún no conoce la derrota en lo que va de competición, siendo el claro favorito para conseguir el título.

En el encuentro de ida el partido tuvo un ambiente caldeado, puesto que, a pesar de la derrota 6-1, los rinconeros se quejaron de forma efusiva por la labor arbitral ovetense, que perjudicó a los de Antonio Molina.

Para el encuentro, el cuadro rinconero contará de nuevo con todo su combinado nacional y, aunque se permite la entrada de personas desde Inglaterra, aún sigue siendo un proceso complicado y tedioso, por lo que Molina seguirá sin contar con los tres extranjeros de la competición.

Respecto al encuentro, el técnico cañamero habla de que "en la ida, la situación fue realmente distinta a lo que reflejó el marcador. Creo que hicimos méritos para llevarnos algo más del Corredoría Arena, pero la labor arbitral no fue la mejor posible. Lo que está claro es que es agua pasada y nosotros afrontamos con la misma ilusión que los demás este encuentro. Labores arbitrales aparte, está claro que el Oviedo es uno de los grandes favoritos para la liga, si no el que más, y es por ello que vamos a intentar arañar algo en un partido donde sabemos nuestras opciones. Tendremos que tener precisión de cirujano para no fallar y conseguir sacar algo en nuestra casa".