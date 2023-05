Alcaraz: "Que Nadal llegue al 100% a París, jugar con él sería un gran reto"

Carlos Alcaraz sigue acortando plazos en su irresistible carrera en el circuito de la ATP. Este sábado empieza su participación en el Masters 1.000 de Roma y sólo con poner un pie en la tierra batida del Foro, recuperara el número 1. Pero su concurso en el prestigioso torneo italiano se toma más como un medio hacia un gran fin: París. Roland Garros 2023. Del 22 de mayo al 11 de junio. El reino de Rafael Nadal.

El fenómeno murciano ya cuenta los días. Y expresa sus sensaciones ante un posible cruce con el soberano absoluto de la tierra sagrada de París. "Sería terrible, la verdad. Jugar contra Rafa aquí en París sería un reto bastante grande, pero yo siempre quiero jugar contra los mejores. Esperemos que llegue aquí a París al 100% y que le podamos ver disfrutar jugando al tenis de nuevo. Obviamente, tengo mucho respeto hacia Rafa, es uno de los mejores deportistas de la historia, uno de los mejores tenistas”, comentó a France TV.

Se le plantea si se ve capaz de emular al gran campeón balear en una de las mayores gestas de la historia del deporte, las 14 Copas de los Mosqueteros que Nadal alzó al cielo de París desde 2005 hasta el pasado año: "Ojalá. Ojalá pueda ganar la mitad que ha ganado él. Él ha levantado el título en Roland Garros no sólo una vez, sino 14, ya no sólo en Grand Slam, pero repetir esa cifra en cualquier torneo es una locura".

La participación de Rafa Nadal en Roland Garros es toda una incógnita. Si lo hace, será sin rodaje alguno. No juega un partido de la ATP desde que cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia, en enero. Un día después se confirmó una rotura de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda que provocó que se haya perdido ocho torneos del calendario: Doha, Dubái, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Godó, Mutua Madrid Open y ahora Roma. Eso le ha costado perder 1.370 puntos y salir del 'top 10' por primera vez desde abril de 2005.

El de El Palmar es el jugador con más victorias en sus primeros 150 partidos en el circuito ATP. Con 117 triunfos, supera a leyendas de la raqueta como John McEnroe (113), Rafa Nadal (112)y a Mats Wilander (111) entre otros. "Es una locura. En tan pocos partidos y tan poco tiempo, el haber ganado tanto es algo de lo que me cuesta darme cuenta. Estar por encima en esa estadística con leyendas como son McEnroe o Rafa es increíble. Eso no quiere decir que vaya a ser como ellos, ahora tengo que seguir por esa línea”.

Y hablando de leyendas, sale a escena Roger Federer, uno de sus grandes ídolos y con el que no se ca a poder enfrentar jamás en partido oficial: "Se me ha quedado esa espina clavada por no poder jugar contra Roger, es un partido que me hubiera encantado jugar y en el que hubiera disfrutado mucho, pero no ha podido ser. Esperemos que hagamos alguna exhibición algún día y que pueda compartir pista con él, sería algo increíble".