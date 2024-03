Ancelotti, los vídeos contra los árbitros de Real Madrid TV... y la libertad de expresión

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, descartó que los vídeos de la televisión del club sobre errores arbitrales de los colegiados que les dirigen en LaLiga afecten a sus jugadores, y defendió "la libertad de expresión".

"Estoy un poco sorprendido de que no tengáis en cuenta vosotros la libertad de expresión", dijo a los periodistas que opinan que los vídeos arbitrales no están a la altura de la grandeza de un club como el Real Madrid.

"Es un medio de comunicación, Real Madrid Tv, que expresa una opinión como la expresáis vosotros", defendió Ancelotti.

Aunque el malestar de los diferentes clubes de Primera División es generalizado por lo que se considera una manera de presionar a los árbitros, y más con el historial favorable casi siempre a la entidad madridista, el único que se ha pronunciado oficialmente ha sido el Sevilla, que presentó una queja ante el Comité de Competición antes del último partido del Santiago Bernabéu. Aquel día, precisamente, el gol del triunfo del Real Madrid llegó precedido de un claro fuera de juego posicional de Rüdiger que no fue considerado ni por el árbitro de campo ni por el VAR.

LaLiga, a través de su presidente, Javier Tebas, sí se puso públicamente de parte de la reclamación sevillista por las prácticas del club madridista a través de su televisión oficial.

Defensa de Bellingham

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, y el centrocampista Eduardo Camavinga, también salieron en defensa de Jude Bellingham tras la expulsión sufrida en Mestalla por su airada protesta una vez finalizado el encuentro, que definieron como "equivocada" y "muy rara".

"No he hablado con Jude, no necesito hablar de este asunto", aseguró Ancelotti. "Es un jugador que lo da todo en el campo y lo está haciendo muy bien. La tarjeta roja del otro día creo que ha sido equivocada porque tenía un poco de frustración, pero no ha realizado ningún tipo de insulto", argumentó.

En la misma línea se expresó el francés Camavinga, que no entendió lo ocurrido y espera que no haya un castigo para Bellingham que le impida jugar los próximos partidos de LaLiga. "No entiendo esta sanción porque él no ha insultado a nadie. Vamos a ver qué pasa", reconoció Camavinga, que mostró su sorpresa por el pitido final de Gil Manzano en pleno centro que acabó en gol del Real Madrid y que no subió al marcador. "Se vio lo que ha pasado, es una cosa muy rara que no he visto nunca en el fútbol. Es una cosa muy muy rara", opinó.

Está claro que la memoria de Camavinga, y de la mayor parte de los futbolistas, es olvidadiza, entre otras cosas porque tal vez no le hayan contado el gol anulado al Málaga hace algunos años en el propio Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Así que no es tan rara la cosa.