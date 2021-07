Arnaus, tras perder sus opciones de medalla: "Ha sido un día duro"

El catalán Adri Arnaus, que ha perdido todas sus opciones en la tercera ronda del torneo olímpico de golf, reconoció que había sido "un día duro" para él, en el que presentó una tarjeta con 74 golpes y bajó a la cuadragésima quinta plaza de la clasificación en los Juegos Olímpicos.

"En la primera parte no me salía nada. Mi juego no estaba muy allá. Aun así, había momentos en los que veía que podía revertir la situación y así ha sido en el hoyo 12, donde he empezado a jugar más ordenado, me he dado algunas opciones y he acabado sintiéndome mucho mejor al final. Hay que seguir por esa línea y darlo todo el último día", comentó Arnaus.

El extremeño Jorge Campillo, que se recuperó algo y está situado en el puesto 54, indicó que no jugó "mal del todo". "Mi juego no ha sido espectacular, he cometido algunos fallos tontos, pero mejor que ayer", afirmó el jugador cacereño.

No obstante, se mostró optimista ante la última jornada del domingo: "Si la pongo en juego desde el tee, dejo algún wedge cerca y meto algunos putts, creo que puedo hacer pocas".