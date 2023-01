Australia Open Día 8: Ahora sí, Djokovic asusta

Djokovic ha llegado a Melbourne. Tras tres primeras rondas llenas de dudas, renqueante e incómodo por sus molestias en el isquiotibial, el serbio ha sacado su mejor cara, la más habitual, para arrollar a Alex De Miñaur y plantarse en los cuartos de final en busca de su vigésimo segundo Grand Slam.

No fue rival el australiano-español, que no inquietó a Nole en ningún momento. Sólo pudo hacerle cinco juegos en todo el partido al ganador de nueve Australia Open, que enseñó su tenis dinámico y sólido que tanto sufren los rivales. Necesitaba Djokovic un partido así para reivindicarse y dejar atrás, como parece ser, su lesión en los isquios que le impedían estar al 100%.

Dos horas y seis minutos de partido en la Rod Laver Arena, sin ceder un solo punto de break, el serbio se impuso a De Miñaur por 6-2, 6-1, 6-2. En los cuartos espera Andrey Rublev, nº6 del mundo.

El ruso se planta en cuartos de final tras superar al joven Holger Rune en un partido de locura. Ambos llegaban al duelo de octavos como dos de los tenistas más en forma del torneo. Sin embargo, la presión pudo con ellos y los primeros sets fueron de un tenis con poco ritmo y errático. A partir del cuarto, con ventaja de un set arriba para Rublev, el partido se animó.

El danés no cerró con su servicio, pero sí lo hizo con un break en el 6-5 para llevar el encuentro al decisivo quinto. En el definitivo, inexplicablemente Rune no consiguió la victoria. La acarició en varias ocasiones. Desperdició un 5-4 con servicio para avanzar a cuartos y con 6-5 tuvo dos bolas para set y partido. En el tie-break ten, se adelantó 5-0, luego 7-3 y el ruso encadenó seis puntos seguidos. Con 10-9, Rublev finiquitó con una bola que tocó en la red y avanzó a su ronda maldita en Grand Slam (seis derrotas) 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (11-9).

Bautista choca con el cañonero Paul

Se acabó el periplo de Roberto Bautista en Melbourne. El último español en liza no aprovechó la gran oportunidad que el cuadro le ofrecía para alcanzar grandes cotas en el presente torneo. El verdugo fue, nuevamente, Tommy Paul, quien ya apeó a Alejandro Davidovich en segunda ronda.

El nortemaericano fue superior a Bautista en gran parte del partido y le venció en cuatro sets. El español no mostró la solidez habitual, fue poco agresivo y Paul no perdonó con su potente derecha. 6-2, 4-6, 6-2, 7-5 en tres horas y veinte minutos para que el estadounidense avance a cuartos de final por primera vez en su carrera. Su rival será su compatriota Ben Shelton, quien todavía no había salido de su país para competir de forma profesional, se apunta entre los ocho mejores tras superar a J. J. Wolf (6-7 (5-7), 6-2, 6-7 (4-7), 7-6 (7-4), 6-2.

Este martes se inician los cuartos de final en Australia con los dos primeros encuentros para dilucidar el primer cruce de semifinales. A las 04:00 horas (española), Karen Khachanov y Sebastian Korda se citan en la Rod Laver Arena para conseguir su primera aparición a las puertas de una final. Partido muy igualado entre dos tenistas que se acercarán al top 10 tras acabar el torneo. Con Korda, Shelton y Paul son tres los estadounidenses entre los ocho tenistas de cuartos de final.

Stefanos Tsitsipas, máximo aspirante a desbancar a Djokovic, tendrá que superar a la revelación del torneo, el checho Jiri Lehecka, para presentarse en su quinta semifinal de Grand Slam (10:15 h.). El griego se confirma a sus 24 años como potencial nº1 y nombre a tener en cuenta para ganar grandes torneos, como ya estuvo cerca de conseguirlo en Roland Garros 2021, cuando perdió la final ante Djokovic.

Sabalenka, favorita

La bielorrusa Aryna Sabalenka se confirma como la gran favorita tras superar a un coco como Belinda Bencic (7-5, 6-2). Karolina Pliskova se apunta a los cuartos tras arrollar a Zhang Shuai (6-0, 6-4). La sorpresa fue la caída de Caroline García a manos de Magda Linnete (7-6(3), 6-4). Dona Vekic fue la última cuartofinalista tras superar en tres mangas a Linda Fruhvirtová (6-2, 1-6, 6-3).

También se abre la ronda de cuartos de final en el cuadro femenino, más abierto que nunca tras la eliminación de la nº1 Iwa Swiatek. Su verdugo, Elena Rybakina, campeona en Wimbledon el pasado año, se enfrentará a Jelena Ostapenko, campeona en Roland Garros 2017. Jessica Pegula, nº3 WTA, tratará de superar su techo en Grand Slam ante la veterana Victoria Azarenka, ex número 1 y doble campeona en el Australia Open (2012 y 2013).