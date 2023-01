Australia Open Día 6: Todos contra el 'lesionado' Djokovic

No le hace falta su plenitud física para seguir avanzando en Melbourne. Djokovic, muy lastrado por sus molestias en el isquiotibial (pidió el fisio dos veces), superó en tres sets a un Dimitrov que opuso resistencia pero que desperdició la oportunidad de apretar a un Nole que tras el primer set parecía imposible que pudiera acabar el partido.

Cojeaba, dejaba de correr algunas bolas, con muecas de dolor. Así se pudo ver al serbio durante la primera manga. Con un aparatoso vendaje en su pierna izquierda, se hizo con el primer set en un tie-break en el que el búlgaro perdonó. La derecha le corría y cuando se invertía era casi definitorio, pero los errores no forzados con el revés, la falta de atrevimiento y la pared serbia, Dimitrov ya iba por debajo.

En el segundo, Djokovic parecía menos dolorido. O menos impedido. Y de forma inteligente, consiguió desesperar a un Dimitrov al que no hace falta demasiado para hacerlo. Break en el sexto juego, 6-3 y dos set arriba el número cinco del mundo. El tercero fue más loco. Las prisas del serbio y la desesperación del búlgaro. Un cóctel que llevó a cinco breaks en los seis primeros juegos. En la locura también gana Nole que, con break arriba, cerró con 6-4. Djokovic, con puntos de set, alentó a la grada. No sabemos si Dimitrov se picó, si le molestó o si quería aumentar el show, por lo que imitó a su rival con una sonrisa de impotencia.

Fingiendo, o no. Exagerando, o no. Lesionado, o no. La realidad es que el serbio ya está en octavos del Australia Open.

Hay que contar con Rune

Sin ceder un único set y con una superioridad pasmosa, el chaval danés de 19 años se presenta en octavos y avisa de que va a por todo. No podemos hablar de sorpresa con un top ten, pero sí de que es de los que mejor llega a la segunda semana de Melbourne. Humbert no fue rival para el danés, al que no pudo hacerle siquiera un sola ruptura de servicio. En poco más de dos horas: 6-4, 6-2, 7-6 (7-5).

Allí le esperará Rublev. Será uno de los partidos, si no el que más, esperados y atractivos para el espectador de la ronda de octavos. Porque si Rune llega bien, Rublev no se queda atrás. Además, a sus 25 años, el ruso es prácticamente un veterano. Pegándole como nunca con la derecha y con una confianza brutal, el número seis del mundo pasó por encima de Daniel Evans (6-4, 6-2, 6-3).

En la parte más baja del cuadro, cuatro tenistas se han colado inesperadamente entre los mejores dieciseis. De Ben Shelton se hablan maravillas, pero nadie lo consideraba para entrar en la segunda semana. El 89 del ránking ATP superó al local Popyrin sin dejarse un servicio por 6-3, 7-6 (7-4) y 6-4. El rival, Tommy Paul, verdugo del español Davidovich, tampoco se dejó un solo turno de saque en el duelo contra su compatriota Brooksby (6-1, 6-4, 6-3).

También estarán en los octavos De Miñaur, próximo rival de Djokovic, tras deshacerse del francés Benjamin Bonzi; y J. J. Wolf, que pasó por encima de Michael Mmoh en otro duelo de norteamericanos.

Bautista niega otra hazaña de Murray

Continúa adelante la última bala española en este primer Grand Slam de la temporada. Roberto Bautista estará en los octavos de final después de apear a la leyenda británica, Andy Murray, en un partido serio, valiente y complicado para el español. Alentado por una Margaret Court repleta, con la épica de su lado y el nivel de tenis que ha vuelto a alcanzar el escocés, no pudo con la cabeza fría y el inteligente tenis del de Castellón.

Le costó horrores entrar al partido al tres veces campeón de Slam, muy mermado por las más de diez horas con las que llegaba a la tercera ronda, Rober se tiró al cuello desde el inicio y cerró con 6-1 la primera manga. Más activo entró al segundo el británico, rompiendo de inicio y despertando a su mejor aliada: la grada. El set llegó al tie-break y fue el único momento de dudas para el español. Bolas de set para uno y otro, Murray terminó igualando el partido para delirio de la Margaret Court.

El castellonense reseteó y entró serio al tercero. No se fue del partido pese a poder haberlo dejado casi sentenciado. Maduró el set y con 4-3 consiguió la ruptura. Cerró con su saque y a Murray sólo le quedaba, otra vez, la heroicidad. No le tembló el pulso esta vez al español, que inteligentemente supo mover y seguir haciendo daño. 6-4 y a octavos de final, lo que no conseguía en Grand Slam desde Wimbledon 2021. Allí espera Tommy Paul en menos de 48 horas por un puesto en cuartos de final, su techo en Melbourne (2019).

Este domingo ya saltarán a pista ocho de los mejores dieciséis. Sin Nadal ni Medvedev, Tsitsipas tiene la gran oportunidad. El italiano Sinner tratará de negárselo en el partido de la jornada (09:00 horas). Auger-Aliassime pondrá a prueba hasta donde es capaz de llegar la revelación del cuadro, el checho Jiri Lehecka (05:30 h.). Nishioka-Khachanov y Hurkacz-Korda, los otros dos cruces.

Parrizas no aguanta el pulso

Algo más esperábamos de Nuria Parrizas en la madrugada del sábado. Dona Vekic fue superior en la escasa hora que duró el encuentro. Doble 6-2 y pocas opciones para la granadina en un reto en el que fue superada. Le servirá para seguir creciendo en su tenis a la española, que junto a Bucsa honraron a "La Armada" en el cuadro femenino de este Australia Open 2023.

Las favoritas no fallaron. Caroline García, Aryna Sabalenka y Belinda Bencic estarán en octavos de final. Este domingo volverá a pista la nº1 Iwa Swiatek ante la kazaja Elena Rybakina.