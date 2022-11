El bético Raúl y el sevillista Juanlu: el derbi visto desde el Mirandés

El derbi trasciende las fronteras de Sevilla y no sólo por el interés que concita allende la ciudad y su provincia donde radica la mayoría de seguidores de uno y otro equipo. También porque hay mucho bético y mucho sevillista repartido por el mundo y en el fútbol, también.

LaLiga, en su afán de promocionarse usando la palanca inigualable del derbi hispalense, ha auspiciado diversos actos. Y entre estos destaca la coloquial entrevista que ha concertado el Club Deportivo Mirandés con un bético y un sevillista que militan el las filas del club de Miranda de Ebro: Raúl y Juanlu.

Raúl García de Haro (Olesa de Montserrat, 03-11-2000) catalán criado en la cantera del Guadix y con acento andaluz, incluso saboreó la Copa del Rey ganada por el Betis in situ, como uno más del primer equipo. Juanlu Sánchez (Sevilla, 15-08-2003) es internacional sub 19 y ya debutó con el Sevilla antes de ser cedido este verano al Mirandés, al igual que Raúl.

Raúl y Juanlu, compañeros y amigos en Miranda de Ebro, estarán divididos por el derbi este domingo por el derbi después de jugar su partido de Segunda División en Ibiza.

Son dos magníficos exponentes de la cantera del Betis y del Sevilla. El goleador del Betis Deportivo, que alcanzó 54 goles con el filial, es preguntado si se sabe los himnos... "Yo el del Sevilla no me lo sé... Hombre el del Betis: Aquí estamos todos...". Y Juanlu no se cree la pregunta... "¿Qué cante el del Betis? Ah, el del Sevilla, el del Betis no lo voy a cantar yo: Cuentan las lenguas antiguas...". "Yo de chico he estado en el campo del Sevilla y en el del Betis", añade el polivalente extremo de Montequinto.

"Un derbi puede ganar el que sea, pero el Betis este año va fuerte, dice Raúl. Y replica rápido Juanlu: "Un derbi sevillano es el que menos entiende de dinámicas de toda España y al final puede ganar cualquiera. Y la afición del Sevilla es única y va a apoyar al equipo siempre".

También se les recuerdan sus enfrentamientos en los escalafones inferiores. Han tenido varios: "Un año le cayeron tres...", dice entre risas Raúl. "El primer año que nos enfrentamos quedamos 3-0 y 0-0. Y el año pasado nos ganaron los dos partidos. Yo metí dos goles en un derbi y dos goles en otro", aclara luego, mientras que su compañero y amigo bromea: "Ese día se equivocó, se equivocó y metió dos goles".

"Es un partido diferente, hay mucha rivalidad en la ciudad y si metes un gol que ha servido para ganar el partido es una alegría inmensa", reconoce el goleador verdiblanco. "Yo creo que si no existiera el ambiente del Benito Villamarín no existiría el del campo del Sevilla y si no existiera éste no habría el del Betis. Un bético sin un sevillista no podría vivir y un sevillista sin un bético no podría vivir. Eso es lo que hace único al derbi sevillano", tercia el extremo blanquirrojo.

¿Un derbi en Primera o un partido de Champions? "Yo lo que sea ganar en el campo del Betis no lo cambio por nada", dice Juanlu. "Un derbi en Primera División está chulo. Yo creo que elegiría un derbi", responde Raúl.

Y, por fin, el pronóstico. Ahí ya no hay complicidad... "Juanlu, lo siento, pero mi pronóstico para el partido es... 3-0". "Pfff, hombre, 0-3 tampoco, pero yo creo que un 0-2 o un 1-2, perfectamente". "Ya se verá", dice Raúl, mientras se estrechan las manos ambos y se desean "buena suerte". "Que gane el mejor", remata Raúl, y Juanlu: "Va a ser un partido bonito seguro, pero lo mejor es que ganemos nosotros en Ibiza".