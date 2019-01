El Betis Deportivo, ante una ocasión de oro para volver a zona de 'play off'

Tiene ante sí una buena oportunidad de volver a las plazas de play off el Betis Deportivo. Los Barrios, equipo al que persigue sin éxito desde hace algunas jornadas, recibe al filial heliopolitano en San Rafael (17:30). Pese a que fue acribillado en el partido de la primera vuelta, el gaditano es uno de los equipos más en forma del Grupo X.

Ni siquiera la buena racha enlazada por los pupilos de José Juan Romero, que han vencido en tres de sus últimos cuatro partidos, les ha posibilitado alcanzar al cuadro gualdiverde. Mucho han cambiado las cosas desde que Los Barrios visitó la ciudad deportiva Luis del Sol a finales de septiembre. En esa ocasión, los béticos hicieron siete tantos en un recital ofensivo. Esa goleada hizo que la entidad gaditana destituyese a su entrenador y recurriese a Rafael Escobar.

Desde la llegada del nuevo técnico, Los Barrios ha conseguido 14 victorias en 24 partidos y ha escalado hasta la zona que da derecho a jugar la promoción de ascenso. Además, ha convertido su estadio en un fortín: sólo cae derrotado en él desde la jornada 2.

“Es un equipo veterano que sabe a lo que juega. El cambio de entrenador les ha metido un chip diferente y directo; están en una línea espectacular”, comentó José Juan Romero en el día de ayer. Además, el técnico gerenero resaltó que su rival cuenta con el máximo goleador de la categoría, Javi Forján. El delantero conforma, junto al mexicano Alan Araiza, una dupla peligrosísima.

También a un rival complicado encara el Utrera. El equipo de Jesús Galván recibe al que fue el líder durante buena parte de la primera vuelta, el Córdoba B. El filial califal no atraviesa un momento de forma especialmente bueno, y llega con bajas notables. Jugadores como Marcos Rosa, Kevin o Chuma, autor de diez goles en lo que va de curso, no podrán estar en el San Juan Bosco. Los utreranos, que encadenan tres victorias consecutivas en casa, intentarán sacar tajada de esas ausencias.

Por otro lado, el Gerena y el Coria se verán las caras en un atractivo duelo provincial que acogerán los primeros. Sólo tres puntos tiene el conjunto de Márquez Cachola sobre el de Alejandro Ceballos. Ambos llegan en dinámica irregular y necesitados de puntos, por lo que la tensión se podrá palpar en el ambiente.

También en la lucha por la permanencia está envuelto el Sevilla C, que se mide al Ciudad de Lucena. Los blanquirrojos quieren desquitarse de la derrota que sufrieron la semana pasada en Córdoba y retomar su particular remontada. Mucho más aliviado que Paco Peña está Joaquín Hidalgo, entrenador de la Lebrijana. Después de tres victorias en las últimas tres jornadas, la Lebrijana navega en una cómoda décima posición con 34 puntos. Y con esa paz recibirá al Ceuta, que además no va a poder contar con Prieto, uno de sus futbolistas más en forma.

Además, el Cabecense recibe al Xerez Deportivo con la urgencia de ganar si no quiere llegar descendido al tramo final del curso.