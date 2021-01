El Betis Féminas fue incapaz de superar a unrival que jugó más de una hora en inferioridad numética y cayó derrotado por 1-2 ante el Madrid CFF en el debut de Juan Carlos Amorós en el banquillo verdiblanco. El choque tuvo dos partes muy diferenciadas, con una primera en la que las locales se mostraron mejor que su rival, sobre todo a raíz de la expulsión visitante, y una segunda en la que las capitalinas maniataron al equipo bético y acabaron llevándose la victoria.

Arrancó el partido mejor el Betis con una buena opción para Rosa Márquez en el minuto 8 que se fue alto. Sin embargo, en un error en la entrega de Laura González llegó el 0-1, aprovechando el regalo Laura Domínguez para batir a Meline Gerard. Era el minuto 13 y las cosas se ponían muy cuesta arriba para las verdiblancas. Sin embargo, el equipo sevillano no bajó los brazos e igualó la contienda desde el punto de penalti tras una acción clarísima por manos de Hickmann, que fue expulsada. Ángela Sosa no falló desde los once metros y estableció el 1-1.

El inicio de la segunda mitad resultó frenético. Altuve pudo hacer el segundo de las béticas con un remate de cabeza, pero la colegiada acabó señalando falta en ataque en una acción muy protestada por laslocales, ya que el balón pudo rebasar previamente la línea de gol. También las madrileñas tuvieron opciones muy claras, especialmente en las botas de Valeria Cantuario, que fue un quebradero de cabeza para la zaga verdiblanca.

La delantera del Madrid CFF pudo hacer el 1-2 en un mano a mano ante Meline Gerard (49'). Mismas protagonistas cinco minutos después, con la portera gala de nuevo providencial, pero la francesa no pudo evitar el 1-2, a la hora de partido, en una acción a balón parado con un remate de Rita Chikwelu.

El gol fue un jarro de agua fría para las verdiblancas, que apenas inquietaron la meta rival en la segunda parte salvo en los compases finales. Ángela Sosa pudo hacer la igualada con un disparo a bocajarro que repelió Paola Ulloa. Ya a la desesperada, Dorine la tuvo con un remate en el tiempo de añadido que se marchó arriba.