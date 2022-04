Béticos y valencianistas, unidos por una misma ilusión

De por sí, en Sevilla se puede disfrutar del buen ambiente. Es más, la ciudad invita a ello. Hoy, 23 de abril, se puede palpar. Aficionados béticos y valencianistas inundan las calles y las visten de verde y blanco, de naranja y negro.

Las paradas de los autobuses están llenas con aficionados de uno y otro equipo, y el respeto y la deportividad no tarda en salir. “Perdonad, ¿alguien tiene una mascarilla de sobra y que quiera darme?”, preguntaba un seguidor del equipo ché. Una mujer bética no tarda en sacar una que llevaba en el bolso, y al querer agradecérselo el chico del equipo contrario ofreciéndole pagarla, ella le contestó: “No hace falta que me des nada, tómatelo como un gesto de deportividad entre nuestros equipos”.

Desde 2005 no disputaba el conjunto local una final de Copa del Rey. Muchos jóvenes apenas tienen recuerdo, como Reyes Romero, que “tenía 7 años en el año 2005. Hoy la estoy viviendo como si fuera la primera vez”, y es que después de tantos años, Javi Lama, afirma que “nos merecíamos estar en una final”. José Soler y Carmen Martín, un matrimonio del Valencia que ya estuvo presente en la final de 2019, aseguran que “venimos a repetir la hazaña de hace unos años. Queremos volver a ver al Valencia campeón”.

Y así es. Una vez montados en el autobús, lleno hasta la bandera con ambas aficiones, empezaron los cánticos de uno y de otro, que se entremezclaban y se iban intercalando. Y cantando al unísono en contra del Sevilla. Cada uno va en busca de su fan zone. Valencia al Alamillo y Betis a la Alameda. Ambas a rebosar de gente, cantando, con petardos, bengalas y cohetes. Colores que se mezclan entre unos y otros. Todos disfrutando y pasándolo bien. Laura Rodríguez, valencianista que ha venido a disfrutar de la final, asegura que “la lluvia nos ha estropeado un poco la fiesta, pero nos lo estamos pasando estupendamente. Hemos estado esta mañana en el centro de la ciudad y estamos disfrutando mucho del ambiente que hay en las calles”.

Si en algo están de acuerdo béticos y chés, es en el buen feeling entre ellos. “Las fan zone están bastante separadas pero, al ser nuestra ciudad, los béticos nos hemos adueñado un poco más de ella. Nos estamos comportando muy bien las dos aficiones, hay buen rollo. Debe ser así, porque cuando hay peleas, como se ven en otros estadios, es todo más complicado”, afirma Manuel Jesús Villegas, aficionado del Betis.

Un 0-1 de Laura, un 2-0 de Reyes, un sufrido 2-1 de Javi, y la no respuesta en el resultado de Manuel Jesús, José y Carmen, hace ver que cada uno quiere disfrutar de su equipo, quizá sin mucha expectativa por lo que pueda pasar. Ya sea en la pantalla del Benito Villamarín o en el estadio de la Cartuja. Lo que sí han dejado claro los béticos es que de ganar “nos vamos a Plaza Nueva y hasta la Feria no nos recogemos”, bromean (o quizá no tan en broma) Manuel Jesús y Javi. Mientras, Laura confirma que después de “haberlo dado todo durante el día, ganemos o perdamos nos vamos a dormir”.

Dos formas de vivir una final, de disfrutarla, pero con las mismas ganas e ilusión por tocar el metal. Por convertirse en los ganadores de la Copa del Rey.