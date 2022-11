"Ya sé que los del Betis estáis enfadados"..., los piropos de Luis Enrique al equipo de Pellegrini

Las comparecencias del seleccionador nacional, Luis Enrique, a través de su canal de Twitch para analizar junto con los aficionados la actualidad de España y de todos los aspectos por los que le quieren preguntar siguen dando su jugo. Esta vez le ha tocado el turno al Betis para comentar que su estilo de fútbol era el que más le gusta en la actualidad, además del Valencia.

Preguntado por sus preferencias en la Primera División, el técnico de la selección española no tuvo dudas en su respuesta: "¿De los equipos que más me gustan ver? Me gusta ver el Betis también, es un equipo en el que Pellegrini siempre ha utilizado a muchos jugadores de ataque, jugadores ofensivos...".

Luis Enrique se da cuenta en ese mismo momento de las críticas que ha provocado en el seno de la afición verdiblanca la ausencia de muchos candidatos a estar en la lista del Mundial de Qatar, léase Borja Iglesias, Canales o Álex Moreno y matiza: "Ya sé que los del Betis estáis enfadados y que no convoco a nadie y demás, ya lo sé, diría el Valencia en primer lugar y luego diría que el Betis.