El Betis tendrá una mejor Navidad (2-3)

El Betis se llevó el primer derbi de la temporada por 2-3 al remontar en la segunda parte en un encuentro en el que el Sevilla fue de más a menos y el tirón de la recta final casi le dio para arrancar un punto, pero fueron las verdiblancas las que se llevaron la victoria en un intenso choque propio de un duelo de la máxima rivalidad.

El plan diseñado por Cristian Toro lo ejecutó de salida su equipo a la perfección, maniatando a un rival que le costó tiempo sentirse cómodo en el encuentro. Replegado atrás, el cuadro nervionense dejaba tocar a las centrales verdiblancas, pero en cuanto pisaban el campo sevillista las locales apretaban y cerraban todas las opciones de pase, recuperando el balón y saliendo como balas a por la portería de Erina. Sin embargo, la primera ocasión para las locales llegó en una falta ejecutada por Araya que encontró la buena respuesta de la guardameta japonesa.

Fue sólo un espejismo lo del balón parado. Porque las chicas de María Pry querían imponer su juego de toque, con poca fluidez en el centro del campo, y el Sevilla, con mucha energía, mordía arriba a poco que las béticas le dejasen un palmo. Así fue como Payne volvió a pisar el área contraria, aprovechando un buen pase de Olga Carmona tras adelantarse a una rival. La norteamericano, más rápida, dejó atrás a Rocío Gálvez pero, escorada ya, el recurso de su pase con el exterior del pie no fue del todo medido para que Nagore llegara a rematar. Sí lo hizo la ex delantera del Levante poco después, cuando se quedó sola tras un mal rechace de la bética Van Dongen, pero su disparo se fue fuera tras tocar por el exterior el palo de la portería que defendía Erina.

El Sevilla dio un paso atrás en la segunda parte y sólo reaccionó con el 1-3 en el marcador

Demasiados sustos para un Betis que quería llevar el control del juego través de la posesión y que no hacía ni una cosa ni otra, hasta que encontró en el pase en largo a Priscila, volcada siempre en la banda derecha, la vía de escape para pisar el área nervionense. Un par de estas acciones le metió el miedo en el cuerpo a las sevillistas, que dieron un paso atrás, y las heliopolitanas empezaron a adueñarse del centro del campo. Irene Guerrero y Rosa Márquez comenzaron a entrar en juego y a conectar con Virgy y Priscila, aunque siempre lejos de las posiciones de peligro. Rosa Márquez, con la mayoría de edad recién cumplida, tuvo una buena ocasión, pero su disparo desde la frontal se marchó alto, Virgy cruzó después demasiado la pelota y Priscila no halló compañera a su centro-chut que se paseó por la portería de Noelia Ramos, muy segura hasta entonces.

Y cuando más cómodo se sentía el Betis un balón perdido en el centro del campo cambió el choque. Araya enfiló por el centro la portería de Erina y Laura González metió la bota por detrás evitando el remate de la sevillista tocando el balón, pero la colegiada interpretó que también golpeó a la sevillista y el penalti lo convirtió en gol Nagore. Todavía disfrutó Priscila de una buena ocasión para empatar antes del descanso con pase en largo que cazó en el pico del área, pero su pase no llegó a Bea Parra, sola para remachar, por la intervención in extremis de Maite Albarrán.

En la reanudación el Betis salió dispuesto a empatar pronto y el Sevilla con la idea de cazar una contra con Payne y Nagore en vanguardia. Pero fueron las visitantes las que golpearon. Tras una opción de Bea Parra en un rechace de un córner, en otro saque de esquina muy cerrado acto seguido Marta Carrasco remató hacia su portería sorprendiendo a Noelia Ramos en el empate.

Al Betis le costó tener el control del partido y cuando lo tuvo encajó los dos goles sevillistas en el primer y segundo tiempo

Reaccionó pronto el Sevilla, también en un córner, en el que Andrea, sola en un fallo de marca, empaló encontrando la gran respuesta de Erina, que sacó el balón con una estirada impropia para alguien de su altura. Clave a la postre, ya que no tardó el Betis en adelantarse con un gran gol de Virgy de falta. Muy cerca de la frontal, la barrera no saltó quizá temiendo un disparo raso y la pelota superó por arriba a las sevillistas colándose por la escuadra de una Noelia Ramos que no llegó pese a su vuelo sin motor.

El partido mutó entonces. El Sevilla, por detrás en el marcador, debía dar un paso adelante pero no tuvo capacidad para hacerlo con criterio. Con más corazón que cabeza dejó muchos espacios atrás y en un balón en largo Priscila, que ya generó el córner del 1-1, se revolvió, cedió atrás para Szymanowski, que tocó hacia Bea Parra, que se sacó un derechazo a la media vuelta para firmar el 1-3. Con 20 minutos por delante aún al Sevilla ya se le hizo el partido muy largo. Cuesta arriba ahora, tras verse con el 1-0 al descanso, Cristian Toro movió el banquillo en busca de una revolución, pero las de María Pry estaban bien posicionadas y parecían tener más gasolina y ganas de hacer el cuarto que un rival que parecía no tener fuerzas para recortar distancias. Sin embargo, el Sevilla tocó a rebato y Jeni Morilla conectó un gran cabezazo para hacer el 2-3 todavía con tiempo para que pasaran cosas. Siete minutos más la prolongación son un mundo en un derbi, que ganó en intensidad y emoción en el campo y en tensión en los banquillos, pero ya no pasó nada más y el Betis se llevó elderbi por 2-3.

Sevilla 2: Noelia Ramos; Maite Albarrán, Marta Carrasco (Ana Franco, 75'), Lucía Ramírez, Bores, Amparo (Jeni Morilla, 61'), Araya, Andrea (Alicia, 70'), Olga Carmona, Nagore (Pinel, 80') y Payne.

Betis 3: Erina Yamane; Nana, Rocío Gálvez (Clau, 81'), Van Dongen, Paula Perea, Irene Guerrero (Szymanowski, 58'), Laura González, Rosa Márquez, Bea Parra (Yiyi, 88'), Virgy (Cristina Muñoz, 88') y Priscila.

Goles: 1-0 (38') Nagore, de penalti. 1-1 (56') Marta Carrasco, en propia puerta. 1-2 (65') Virgy. 1-3 (72') Bea Parra. 2-3 (83') Jeni Morilla.

Árbitro: Zulema González González (gallega). Amonestó a las local Maite Albarrán y a las visitantes Virgy y Priscila.

Incidencias: Partido de la decimoquinta jornada de la Liga Iberdrola disputado en el campo 4 de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios ante unos 1.200 espectadores.