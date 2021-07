Biles tampoco disputará las finales de salto y asimétricas en los Juegos de Tokio

Las finales olímpicas de salto y de barras asimétricas de mañana no contarán con la participación de la gimnasta estadounidense Simone Biles, que ya se retiró de las finales por equipos e individual absoluta.

La Federación Estadounidense de Gimnasia informó hoy de la decisión tomada por Biles y su equipo de permanecer al margen de las dos finales para las que estaba clasificada en el programa del domingo.

After further consultation with medical staff, Simone Biles has decided to withdraw from the event finals for vault and the uneven bars. She will continue to be evaluated daily to determine whether to compete in the finals for floor exercise and balance beam. pic.twitter.com/kWqgZJK4LJ