Nueva carta de Vizcaíno de protesta contra el VAR tras el polémico Mallorca-Cádiz

El penalti pitado por Del Cerro Grande a instancias del VAR por una salida del meta Ledesma que golpeó al despejar por alto a Ángel ha provocado la reacción del Cádiz CF. Una hora después del encuentro, la entidad cadista hizo púbica una carta abierta del presidente, Manuel Vizcaíno, dirigida a su homólogo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. Es la segunda vez que el ex vicepresidente del Sevilla recurre a este tipo de protesta.

Además, el nuevo entrenador cadista, Sergio González, afirmó que "los dos penaltis son muy de risa", dado que el 1-1 también fue un lanzamiento desde los once metros tras un leve agarrón en el área mallorquinista.

El año pasado, cuando el Cádiz CF se sintió perjudicado ante la Real Sociedad, Vizcaíno envió una primera carta a Rubiales en la que le pidió que arreglase el tema del VAR. Ahora se repite la historia, con el título Luis, arregla el tema del VAR (II).

La nueva carta de Vizcaíno es la siguiente:

Estimado Luis, estimado presidente de la RFEF: por segunda vez, y te lo pido por favor, arregla el tema del VAR.

Este año todos nos hacíamos ilusiones de que el fútbol volvía a ser fútbol. Que la intervención de la tecnología lo sería sólo para los casos, como se ha pregonado, en los cuales ayudara a no cometer errores flagrantes. Pues hoy, Luis, hemos vuelto a las andadas. Y se ha hecho con el Cádiz Club de Fútbol, otra vez.

Te dije el año pasado, y te repito este, que no quiero puntos que no me correspondan. Sólo quiero que se respete a una entidad centenaria donde su humilde y orgullosísima afición y sus técnicos y jugadores, se merecen un respeto que en estos momentos creemos que no se produce por parte de la RFEF.

Presidente, arregla el tema del VAR, de manera urgente para no ser el hazmerreír de un fútbol que se supone de élite, y que con este tipo de decisiones volvemos cuarenta años atrás.

Siento vergüenza e indignación, Luis. Te reitero que nos jugamos mucho, nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, sólo queremos justicia y un criterio igual para todos.

Creo que estas son las guerras que hay que ganar, las guerras que hacen crecer al fútbol.

Luis, te lo vuelvo a reiterar, y lo haré mil veces más, arréglalo como tú entiendas que debes hacerlo, pero arréglalo por el bien del fútbol y de tu gestión al mando de la RFEF.

Manuel Vizcaíno Fernández. Presidente del Cádiz Club de Fútbol. Miembro de la comisión delegada de la RFEF en representación de LaLiga