Los remeros Javier García, Jaime Canalejo y Javier Reja, los piragüistas Cayetano García de la Borbolla, Pablo Martínez y el tunecino Ghailene Khatteli, el fisioterapeuta y ex timonel internacional Tomás Jurado y el técnico David Cifuentes serán la representación del Club Náutico de Sevilla en los Juegos de Tokio.

El club ha destacado esta representación, la ha calificado de histórica desde que estas disciplinas se estrenaron en Roma 1960 y, además de los seis deportistas, ha subrayado la presencia de Jurado como fisioterapeuta de la selección nacional y de Cifuentes como entrenador de Javier Reja en los Juegos Paralímpicos.

Tomás Jurado, de 28 años, ha sido 18 veces campeón de España, un clásico al timón del Betis en la clásica del remo hispalense con 12 regatas ganadas de las 14 en las que ha tomado parte, y sexto del mundo absoluto, cuarto sub 23 y sexto júnior con la selección, con la que disputó su última cita en 2017 y en la que ejerce de fisio desde 2016. "No hay nada como unos Juegos Olímpicos, tanto en lo deportivo como en lo profesional. Creo que será un plus más en mi carrera y para mi currículum profesional. Parece mentira que vaya a llegar ese día. Cada vez se acerca más y aún no me lo creo. Realmente, hasta que no esté en el avión y despegando no me voy a creer que voy a participar en unos Juegos, y con el trabajo que me apasiona y en el deporte de mi vida", dijo el remero.

Por su parte, David Cifuentes, director técnico de la sección de remo del Náutico, ex remero internacional y miembro del cuadro de entrenadores de la selección nacional, acumula veinte medallas nacionales como deportista de la entidad hispalense, un bronce en un Mundial sub-23, un quinto, un sexto y un séptimo en campeonatos del Mundo absolutos.

Empezó como técnico de España en 2003 y ha participado desde entonces en todos los campeonatos del Mundo sub-23, clasificatorias olímpicas, algunos Mundiales absolutos y Europeos, "pero ésta es la máxima cita a la que aspira un técnico", reconoció. "El hecho de que el club aporte seis deportistas, con un bote doble en remo y otro doble en piragüismo, además de Javi en remo adaptado y Ghailene en canoa, hará que el Náutico haga historia de nuevo con sus deportistas, su mejor valor", sentenció David Cifuentes.