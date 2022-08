David Muñoz partirá desde la decimosexta posición este domingo en Spielberg

El joven piloto sevillano de Moto3, David Muñoz, volvió al trazado de Spielberg, donde se disputa el Gran Premio de Austria, este sábado para realizar el tercer entrenamiento libre del fin de semana y correr la clasificación para la carrera de este domingo.

¡Modo ataque para mañana! 🌶No salió la Q2 como esperábamos 😏 pero sabemos que podemos estar delante en carrera. Mañana ✊🏻🔥 Attack mode for tomorrow! 🌶Q2 didn't go as well as we hoped 😏 but we know we can be in front in the race. Tomorrow more ✊🏻🔥#DM64 #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/lYRZn8P2WT