Imbroda insiste en ofrecer La Cartuja al Sevilla y al Betis

El consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, ha aprovechado la mañana de este jueves, durante la presentación del partido entre España y Alemania que tendrá lugar el próximo martes, para ofrecerle el Estadio de La Cartuja al Sevilla y al Betis en los momentos puntuales que ambos clubes lo consideren necesarios.

El político melillense, concretamente, apuntaba que "tanto el Betis como el Sevilla forman parte del consejo de administración de la sociedad, tienen una participación testimonial en ella. Por tanto, el estadio está abierto para que tanto el Betis como el Sevilla se planteen lo que se quieran plantear. Desde disputar aquí algún partido, disfrutar de estas instalaciones en definitiva. Estamos en permanente contacto con ambos clubes, tenemos una relación fantástica con ellos y las puertas del estadio están abiertas".

Imbroda insistía en el ofrecimiento para las dos entidades balompédicas sevillanas e incluso le ponía cierto énfasis. "Ellos se lo tienen que creer también y cuando vengan a las instalaciones, dirán vaya cambio. Deben verlo, por tanto, con perspectiva y por supuesto que también es un recinto abierto para el resto de Andalucía".

Otra cuestión relacionada tanto con el Sevilla como con el Betis y con el resto de los clubes de Andalucía es la presencia de público en los estadios, algo que parece que está muy lejano a la vista de los datos por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, Imbroda quería mandar una señal de esperanza al respecto: "En Andalucía, hasta las últimas directrices que nos ha mandado la Consejería de Salud, siempre hemos apostado con que hubiera público en los eventos deportivos, porque lo hay en el teatro, en el cine y en el resto de las actividades culturales. La pregunta es lógica, ¿por qué no en el deporte?".

Imbroda, incluso, puso un ejemplo concreto con el partido disputado en el mismo recinto de La Cartuja en el encuentro de selecciones femeninas entre España y la República Checa. "Aquí había 800 espectadores y es una instalación para 60.000 aficionados. Entendemos que no hay ningún riesgo dentro, y fuera, de una forma ordenada, se puede entrar sin aglomeración. Se le hicieron test a todas las personas que vinieron a ver ese partido y no hubo ningún positivo. He estado en la final de la Copa andaluza de fútbol sala, en la final de la Copa de la Reina de balonmano femenino, con aforo del 50%, y la organización y el comportamiento fue modélico. Siempre hemos abogado por que las gradas de nuestro deporte estuvieran abiertas. Confiamos en las revisiones que ocurrirán dentro de 15 días o un mes. Que la presidente del CSD haya abierto la puerta, nos hace ver que ése es el camino. Ya desde Andalucía sabíamos que ése era el camino", concluyó el político de Ciudadanos.