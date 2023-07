Jai Hindley, victoria de etapa y maillot amarillo tras la primera etapa de montaña en el Tour

El australiano Jai Hindley se impuso en la primera etapa pirenaica del Tour de Francia, con final en Laruns, y se enfundó el maillot amarillo de líder de la general.

El ganador del Giro de Italia de 2022 culminó una gran escapada que acabó en solitario para imponerse sobre un grupo de cazadores en el que estaba el defensor del título, el danés Jonas Vingegaard, que entró en meta 32 segundos más tarde.

🏆 WHAT A STAGE! 🇦🇺 @JaiHindley takes the win and the Yellow Jersey in Laruns! 🏆 QUELLE ÉTAPE ! Victoire et @MaillotjauneLCL pour 🇦🇺 @JaiHindley à Laruns! #TDF2023 pic.twitter.com/L4xHjW1xtO