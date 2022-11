Luis Enrique: "Escojo a los jugadores que me parecen mejores para plasmar mi idea"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, confirmó la baja de Álvaro Morata para el partido amistoso frente a Jordania. Una baja que, de darse en algún partido del Mundial, dejaría a la selección sin la referencia de un nueve puro en su equipo. El técnico defendió esta ausencia de otro punta en la convocatoria por la variedad de perfiles que tiene a su disposición para jugar el estilo que él desea.

"La selección no va a cambiar su manera de jugar juegue uno u otro nueve. Pensáis que el único punta es Morata y lo es, pero con cada jugador pueden aparecer cosas diferentes, por eso son especiales. No va a haber cambio de sistema ni de forma de jugar, sería absurdo hacer cosas diferentes", defendió. "Escojo a los jugadores que me parecen mejores para plasmar mi idea, no según el equipo en el que juegan o si me caen bien o mal. Ese es mi objetivo como entrenador", añadió el técnico.

Por otro lado, Luis Enrique pidió a la prensa que deje de tratar a Ansu Fati "como jugador que ha superado lesiones" y aseguró que hay que quitarlo "de la cabeza" del jugador, al que ve "bastante mejor" psicológicamente y en condiciones de volver a ser el que era en su primer Mundial. "Yo le he visto bastante mejor que en junio y mañana jugará titular, espero que juegue los 90 minutos. Ya está, es un jugador como los demás, se volverá a lesionar como todos los jugadores profesionales. Se lesiona y se recupera. Hay que recuperar su nivel, viendo sus entrenamientos lo tiene", manifestó en rueda de prensa.

Se mostró ilusionado Luis Enrique antes de su primer Mundial, en el que no marcó techo a su selección. "El objetivo de España en el Mundial es el mismo que el de las mejores clasificadas en la lista FIFA, competir al máximo. Llegamos en nuestro mejor momento. Vamos partido a partido, pensamos en clasificarnos como primeros, si no puede ser como segundos. Desde ahí superar las eliminatorias". Mostró ilusión por jugar en Amán un partido que aseguró le servirá "para sacar conclusiones" de cara al equipo titular que alineará ante Costa Rica en el estreno en Qatar 2022.

"Estamos muy contentos por venir a Jordania a pocos días de empezar una cita muy ilusionante. Los 23 jugadores que estarán mañana todos son de alto nivel catalogados como estrellas. Saben que en entrenamientos se pueden ganar la condición de titular, imagina en un partido que es la realidad", dijo. Y valoró a su rival tomando como referencia una victoria importante. "Jordania me ha sorprendido. Solo he visto su partido en Kosovo, ganó 0-2 como nosotros y nos costó."

Por último, Luis Enrique también respondió a las preguntas, de la prensa española desplazada hacia Amán, sobre el anuncio de los streams que iba a realizar durante la estancia en Qatar de la selección. Aseguró el técnico que el calificativo de streamer tiene que ganárselo, y sus primeras sensaciones son positivas, lo que le invitan a pensar que “debería haber empezado antes”, ya que afirmó que desde que estrenó su cuenta en Instagram y anunció directos en Twitch, cada vez que abre su móvil le “salen corazones por todos los lados”. Se sintió atacado el seleccionador tras el turno de preguntas de la prensa local jordana, cuando tomaron la palabra los enviados especiales españoles para preguntarle sobre el anuncio de los ‘streams’ en plena competición.

“Es un experimento que pienso disfrutar al máximo. Estos días lo estoy disfrutando cantidad, la conexión con la afición.", confesó. “Todavía no soy streamer. Respeto mucho todas las nuevas plataformas, comunicaciones, a los streamers. He hecho un vídeo como me sale a mí, me gusta tratar las cosas con humor pero no pienso polemizar ni quiero controlar lo que diga. No tiene nada que ver con mi profesión, en el momento en el que me aburra, me marcho. Libertad total, lo que he recibido hasta ahora es maravilla, ojalá hubiese empezado antes. Habrá haters, pero estoy cansado de verlos en el fútbol, no pasa nada”.