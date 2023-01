Muere el futbolista inglés Anton Walkes en un accidente náutico

El jugador de fútbol Anton Walkes, que militaba en el Charlotte CF, de la liga norteamericana MLS, murió en un accidente náutico en las proximidades de Miami (EEUU), según informó este jueves su equipo.

Walkes, de 25 años y que antes de recalar en Estados Unidos en 2020 jugó en los equipos juveniles del Tottenham y en el Porstmouth de la liga inglesa, murió a primeras horas del jueves, según la información proporcionada por el Charlotte.

"Estamos destrozados por la pérdida de Anton Walkes, verdaderamente un increíble padre, un persona adorable y un extraordinario ser humano", declaró en un comunicado el director deportivo del Charlotte FC, Zoran Krneta.

We are deeply saddened to share that Anton Walkes has tragically passed away this morning.May he rest in peace. pic.twitter.com/8oUcHvWW6g