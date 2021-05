Paco Manchón quiso dar las gracias "a todas las personas" que intervinieron en su rescate, después de estar tres horas flotando en el mar el pasado viernes al caerse de su tabla de windsurf.

"Dar las gracias no es suficiente. Estoy enormemente agradecido a todas las personas que intervinieron directamente en mi rescate, así como a todos los amigos y conocidos que me constan que han hecho han estado preocupado por lo que me hubiera podido suceder", indicó el veterano deportista, de 74 años, que añadió: "Estuve casi tres horas flotando en un mar muy bravo y con vientos de 18-20 nudos a causa de una pérdida de la tabla por un golpe de mar. Cosas que nunca pensamos que nos pueden suceder a nosotros, windsurfistas experimentados, pero que cuando suceden te hacen darte cuenta de que no eres nada más que una cabecita flotando en un mar que no puedes controlar y que solo puede hacer una cosa: resistir y pensar que ya vendrá una oportunidad para cambiar tu destino".

"Mi accidente rozo el desenlace fatal, pero gracias a la tenacidad de todos los que me estaban buscando lo pudimos superar. Gracias a Camilo a Manolo Arauz, a la Federación Andaluza de Vela, que puso todos los medios con mariño Paquito Mara Bolaño y al club náutico Puerto Sherry y a todos los que se echaron al mar. A la magnífica Guardia Civil que tenemos, a la profesionalidad de Salvamento Marítimo y a esa tripulación del helicóptero Helimer que supo dar con mi cabecita cuando ya me flaqueaban las fuerzas y la la hipotermia creía que podía conmigo. Yo sabía que llegarían y llegaron. Gracias. Siento el mal momento que os he hecho pasar a todos, sobre todo a mi familia que me daban por perdido. He agotado una de mis siete vidas y espero pronto volver a navegar junto con Antón, Curro, Blanca y mis amigos race board. Chapó por todos ustedes.