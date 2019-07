El Sevilla Femenino incorpora a la colombiana Echeverri

Isabella Echeverri (16-06-1994), central colombiana, es el tercer fichaje del Sevilla Femenino tras las llegadas de Virgy y Sara Serrat. A sus 25 años, la defensa es internacional con su selección y estrenará su condición de sevillista en los Juegos Panamericanos de Lima, en los que también se encuentra su ya compañera Aldi Cometti con Argentina.

A nivel de clubes Echeverri tiene experiencia internacional disputando competiciones como la Copa Libertadores con Formas Íntimas en tres ocasiones, la Champions League con el conjunto griego del Elpides Karditsa y la UWS League, en la cual quedó campeona el pasado ejercicio con el Houston Acces, club del que procede.

"Me hace ilusión venir al proyecto deportivo que tiene el Sevilla. Es un club muy grande en España", señaló la futbolista, que añadió: "Estuve seis años en Estados Unidos, luego fui a Grecia y la decisión de ir a España fue fácil para mí. Es una liga que está creciendo demasiado, a nivel mundial tiene mucho renombre y personalmente es un reto que tomo con mucha madurez. Pienso que es el momento de dar un salto y qué más que hacerlo en España".

De igual forma, no ocultó tener referencias que le han hablado bien del proyecto e incluso del entrenador, Cristian Toro: "Soy muy buena amiga de Natalia Gaitán. Lo primero que hice cuando me llegó la propuesta fue llamarla a ella, ya que había coincidido con Cristian Toro en el Valencia Féminas cuando él era el entrenador allí y la verdad es que me habló maravillas del proyecto deportivo del club, así que, como dije anteriormente, fue una decisión fácil y más viniendo de una persona como ella, la capitana de mi selección".