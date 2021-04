Los ganadores de la 22 edición de los Laureus World Sports Awards, los galardones más prestigiosos del deporte, se anunciarán en Sevilla el 6 de mayo. Los premios serán una ceremonia virtual en la que se honrarán las actuaciones deportivas más memorables de 2020 y se reconocerá el gran impacto que han tenido en la sociedad los atletas durante el año marcado por la pandemia.

Según la organización, Laureus ha seleccionado Sevilla y Andalucía para esta gala por recoger la esencia de la cultura y la pasión española. Por su impactante belleza y su fascinante historia que la convierten en una ciudad única con tres monumentos Patrimonio de la Humanidad, con una importante proyección ligada a la innovación y la sostenibilidad, y con una implicación y compromiso por igual con el deporte y la integración social. Sevilla celebra además el quinto centenario de la primera vuelta al mundo protagonizada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

En esta edición, marcada por la crisis sanitaria, con el enfoque de Laureus sobre Sport for Good, habrá premios adicionales que contarán historias inspiradoras de aquellos que han trabajado de forma incansable para combatir la pandemia del coronavirus. Y destacarán la figura de los deportistas que han utilizado sus posiciones de influencia para luchar por la justicia social y las causas humanitarias.

Desde su creación, Laureus ha contribuido a mejorar la vida de más de seis millones de niños y jóvenes, y ahora apoya más de 250 programas comunitarios basados en el deporte en todo el mundo haciendo realidad las palabras visionarias de su primer patrón Nelson Mandela: "El deporte tiene el poder de cambiar el mundo".

La Familia Laureus se extiende por todos los continentes y es una red inspiradora centrada en el propósito de los miembros de la World Sports Academy, los embajadores, los y las deportistas, los órganos gubernamentales del deporte, las federaciones y los seguidores del público, todos ellos comprometidos con el apoyo al Sport for Good y con la difusión de la influencia del movimiento a una audiencia global más amplia.

Los miembros de la Laureus Academy acogieron con satisfacción la noticia. La leyenda del atletismo norteamericano Michael Johnson aseguró: "Sevilla tiene muchos recuerdos para mí. Corrí allí una de mis carreras más memorables en 1999 cuando establecí el récord mundial de los 400 metros lisos que estuvo vigente durante 17 años, así que es un lugar especial. Recuerdo haber dicho en aquel momento que era el escenario perfecto. Quería el oro, pero también sabía que no tendría muchas más ocasiones de batir el récord mundial. En Sevilla estaba realmente en paz conmigo mismo. Estoy encantado de poder volver a conectar con Sevilla, esta vez a través de los Premios Laureus".

El icono de la gimnasia olímpica Nadia Comaneci añadió: "Como miembro de la Academia Laureus desde hace más de 20 años, me gustaría decir lo mucho que me complace que podamos unirnos a Sevilla para crear lo que sé que será un maravilloso espectáculo de premios. España es uno de mis países favoritos y sé que hay una gran pasión por Laureus entre los aficionados al deporte que realmente aprecian todo el trabajo que hacemos para ayudar a los niños a través de nuestro trabajo con Sport for Good en todo el mundo. Sevilla es una ciudad muy especial y estoy muy emocionada podamos asociarnos con ella".

El futbolista Luis Figo, que jugó para el FC Barcelona y el Real Madrid, dijo: "Como miembro de la Academia Laureus que vive en España, estoy especialmente contento de que los premios 2021 se llevan a cabo en el país una vez más. El último fue en Barcelona en 2007, que es hace mucho tiempo. Un agradecimiento especial para todos en Sevilla que están haciendo esto posible en este momento tan difícil".

Juan Espadas, alcalde de Sevilla, aseguró: "Es un gran placer para nosotros unirnos a Laureus para los Laureus World Sports Awards 2021, especialmente en un momento como éste para la ciudad de Sevilla, que celebra el 500 aniversario de la primera circunnavegación de la Tierra por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. La expedición partió de Sevilla en 1519 y regresó tres años después. Desde ese momento todos los océanos y continentes del planeta quedaron conectados". "Ahora, con nuestro deseo de crear un nuevo propósito para nuestro futuro, una nueva conciencia de los retos a los que nos enfrentamos en el mundo moderno, podemos utilizar el mismo espíritu de los exploradores para cambiar para mejor el mundo. Al igual que Laureus, la ciudad de Sevilla apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y una vez más podemos ser un motor de cambio para el mundo". "Reconocemos la capacidad de la humanidad para avanzar constantemente en la exploración, en la ciencia, en las artes y en el deporte. Por eso estamos muy contentos de convertirnos en socios de Laureus en este momento tan importante", añadió el alcalde Juan Espadas.