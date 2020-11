Monchi: "Maradona fue un jugador adelantado a su tiempo"

El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, coincidió con Maradona en su etapa como jugador del cuadro de Nervión. Y en declaraciones al programa Sálvame de Telecinco, ha repasado diferentes capítulos del astro argentino.

Recuerdo

"Hemos conocido la noticia y todos hablamos cosas buenas. Al final, como futbolista, he tenido la posibilidad de compartir vestuario con un ídolo. Me quedo con lo positivo de la instancia de Diego en Sevilla. Yo tenía 24 años, era portero suplente, pero me trataba como a alguien normal, como a uno más".

Maradona en el vestuario

"Nosotros lo bombardeamos a preguntas y nunca esquivaba ninguna. Nos sentábamos en la sobremesa de la cena y la comida y respondía a todo. Era muy abierto y cercano. Guardo buenas anécdotas con él y grandes detalles".

Llegada al Sevilla

"Su llegada batió el récord de abonados de la historia del club. En ese momento era un Sevilla que navegaba entre dos aguas y a partir de ahí estaba en el mapa del mundo del fútbol. El primer entrenamiento de Diego en el Sevilla parecía un partido con el público. Era una locura".

¿Cuánto valdría ahora Maradona en el mercado como jugador?

"Es difícil, pero más que el que más. Diego fue campeón del mundo con Argentina, de liga con el Nápoles… Cuando estaba al cien por cien no había ni habrá nadie como él. Jugador con unas condiciones enormes, era un jugador adelantado a su tiempo. Lo mataban a patadas, en aquella época el campo era un campo de minas. Diego tenía todas las condiciones para triunfar en el fútbol actual".