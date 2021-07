Tokio 2020: La sevillana Maribel Pérez, eliminada en primera ronda en los 100 metros

La atleta sevillana María Isabel Pérez, campeona de España de 100 metros, ha quedado eliminada en la primera ronda de los Juegos Olímpicos con una marca de 11,51 que le dio el quinto puesto en la sexta serie, dominada por la nigeriana Blessing Okagbare con 11,05.

A semifinales sólo pasaban las tres primeras de cada carrera y tres más por tiempos.

Maribel Pérez ha terminado su serie en 5ª posición en 100 metros lisos, con un tiempo de 11.51 segundos, y no logra el pase a semifinales.

Maribel Pérez no había participado, hasta ahora, en Juegos Olímpicos ni en campeonatos del mundo.

"En los 20-30 primeros metros no he acelerado como sé. Se me ha escapado una oportunidad bonita". La velocista española Maribel Pérez ha confesado que "ha disfrutado" la carrera.